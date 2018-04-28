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Проект Стратегии-2035 будет передан главе Нижегородской области Глебу Никитину 3 мая
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Проект Стратегии-2035 будет передан главе Нижегородской области Глебу Никитину 3 мая 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
С конца 2017 года около 400 экспертов вели работу над стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года. На сегодняшний день готов проект стратегии, 3 мая он будет передан главе региона. В ходе мероприятия эксперты расскажут об основных проектах Стратегии-2035, запланированных к реализации. Напомним, что 25 апреля Глеб Никитин доложил о ходе разработке Стратегии президенту РФ Владимиру Путину. Глава региона особо отметил, что летом текущего года планируется провести открытое обсуждение Стратегии с жителями.
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