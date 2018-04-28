Проект Стратегии-2035 будет передан главе Нижегородской области Глебу Никитину 3 мая 

Нижегородская правда: последние новости

Простор, свет, красота. Железнодорожный вокзал в Нижнем Новгороде открыли после реконструкции

У «Стадиона Нижний Новгород» появится свой канал

Неадекватная нижегородка устроила погром в кафе и воткнула ручку в руку полицейского