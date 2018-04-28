От невероятно привлекательной адвокатессы клиенты не могут отвести глаз

Для того, чтобы попасть на прием к магистру юриспруденции Ярден Хахам, придется ехать Тель-Авив. Она — профессиональный адвокат по коммерческому праву и, вполне возможно, один из самых привлекательных юристов страны. Кроме того, у нее более 200 тысяч фолловеров в инстаграме, и эти люди ждут не только снимков из зала суда или юридической консультации. Ярден и не пытается скромничать — на радость фанатам она активно занимается хореографией и танцами, что, впрочем, не мешает ей строить карьеру служителя закона.