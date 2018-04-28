В Кургане местный житель продает через Avito кости мамонта

Согласно объявлению, местный житель готов предложить потенциальному покупателю приобрести окаменелый зуб мамонта, а также фрагмент ребра «длинной примерно 48 см».

«И еще позвонок 60% от целого», — говорится в объявлении.

Цена за зуб и кости мамонта — 5 тысяч рублей.

«Всё за одну указанную цену», — отмечает автор объявления.

Отметим, что добыча бивней мамонтов в России разрешена только при наличии лицензии. Однако не исключено, что зубы или фрагменты костей древнего животного курганец нашел случайно.

Добавим, что в Курганской области подобное объявление на сайте — единственное. При этом, в интернете не редко встречаются аналогичные предложения из других регионов.

Фото: Lou.gruber, from Wikimedia Commons