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В Кургане местный житель продает через Avito кости мамонта
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В Кургане местный житель продает через Avito кости мамонта 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно объявлению, местный житель готов предложить потенциальному покупателю приобрести окаменелый зуб мамонта, а также фрагмент ребра «длинной примерно 48 см».
«И еще позвонок 60% от целого», — говорится в объявлении.
Цена за зуб и кости мамонта — 5 тысяч рублей.
«Всё за одну указанную цену», — отмечает автор объявления.
Отметим, что добыча бивней мамонтов в России разрешена только при наличии лицензии. Однако не исключено, что зубы или фрагменты костей древнего животного курганец нашел случайно.
Добавим, что в Курганской области подобное объявление на сайте — единственное. При этом, в интернете не редко встречаются аналогичные предложения из других регионов.
Фото: Lou.gruber, from Wikimedia Commons
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