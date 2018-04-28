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Ремонт детской горки оперативно провели во дворе на Коненкова
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Ремонт детской горки оперативно провели во дворе на Коненкова 

Управа района Бибирево 2 часа назад
Фото: Управа района Бибирево
Сотрудники коммунальных служб района Бибирево быстро провели ремонт ограждения игрового городка на детской площадке во дворе дома 19 по улице Коненкова после просьбы жительницы. Обращение поступило 10 апреля на портал «Наш город».
-На детской площадке на горке ограждение не закреплено, — написала на портале Анастасия Н.
На следующий день заявительнице был дан официальный ответ за подписью главы управы района Бибирево Вадима Бужгулашвили.
-Эксплуатирующей организацией выполнен ремонт игрового комплекса. В настоящее время детская площадка находится в удовлетворительном состоянии, — говорится в ответе.
Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году. Он позволяет сообщать о неполадках и проблемах в городском хозяйстве. Чтобы написать на портал, необходимо зарегистрироваться; все обращения перед публикацией проходят проверку службы модерации. (ак)
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