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Коллектив МГОКа обустраивает памятники в Железногорском районе
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Коллектив МГОКа обустраивает памятники в Железногорском районе 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Коллектив предприятия на протяжении многих лет шефствует над 18-ю памятниками воинской славы и братскими захоронениями в Железногорском районе.
Железногорский район — земля боевой славы. В ходе Великой Отечественной войны здесь, на северном фасе Курской дуги, шли ожесточенные бои, действовали партизанские отряды, работали полевые госпитали. Мирные жители нескольких деревень пострадали от действий карательных отрядов фашистских войск.
Как рассказал Виктор Кононов, заместитель начальника управления по производству запасных частей МГОКа, в деревне Коровино Городновского сельсовета в 1943 году располагался 180-й хирургический передвижной госпиталь. На месте захоронений солдат, умерших от ран, установлен памятник. Коллектив УПЗЧ оказывает шефскую помощь сельсовету по благоустройству памятника. При поддержке Металлоинвеста отремонтированы дорога и плотина, отделяющие захоронение от деревни, облагорожена территория, установлена беседка для отдыха посетителей мемориала.
Коллектив фабрики окомкования заботится о трех братских могилах советских воинов, расположенных на территории Кармановского сельского совета. Силами подразделения здесь установлен информационный баннер с фамилиями всех кармановцев — ветеранов Великой Отечественной войны, захороненных на сельском кладбище.
«Работники фабрики, как и других подразделений МГОКа, заботятся о памятных местах со всей душой. Сейчас проводим косметический ремонт, опил аварийных деревьев, — рассказал Александр Сиухин, начальник участка и председатель профсоюзной организации ФОК. — В этих делах — наша признательность дедам и прадедам, давшим нам счастливую мирную жизнь».
В День Победы коллективы подразделений МГОКа вместе с ветеранами и школьниками муниципальных образований района примут участие в праздничных мероприятиях».
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