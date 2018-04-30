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В Красноярском крае умерших хоронят с нарушением правил
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В Красноярском крае умерших хоронят с нарушением правил 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае прокуратура выявила массу нарушений при захоронении умерших людей и содержании кладбищ.
Так в Бирилюсском, Большемуртинском, Дзержинском, Ирбейском, Казачинском, Каратузском, Манском, Пировском районов края не обозначены границы кладбищ, в том числе не зарегистрировано право муниципальной собственности на них.
В некоторых районах не велась регистрация захоронений умерших. Нарушались санитарно-эпидемические и экологические требования, места расположения могил определялись родственниками умерших самостоятельно. На большинстве кладбищ не было урн для мусора и не проводилась противоклещевая обработка.
В Емельяновском, Каратузском, Уярском, Ужурском районах, г. Игарка не созданы специализированные службы по вопросам похоронного дела. В Советском районе г. Красноярска, Манском и Мотыгинском районов не вовремя выплачивались пособия на погребение.
Кроме того, у многих не было книг отзывов и предложений, образцов договоров и квитанций, а автомобили для перевозки тел умерших обрабатывались ненадлежащим образом.
АиФ Красноярск: последние новости
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