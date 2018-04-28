В Зеленограде пройдет уникальная акция «Бессмертный полк онлайн»

9 мая с 12.00 на Центральной площади будет работать палатка-студия, где все желающие смогут рассказать на видеокамеру историю своего родственника-фронтовика.

Об этом рассказал в эфире медиакомпании «Зеленоград сегодня» начальник управления развития социальной сферы префектуры ЗелАО Владимиром Колесниковым . По его словам, аналогов подобной акции еще нигде не проводилось. Каждый участник намеченного на 16.00 традиционного шествия «Бессмертный полк» сможет рассказать о жизни своего родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне. Эта запись в режиме онлайн будет транслироваться на сайтах zelao.mos.ru, zelao.ru, history.zelao.ru и в социальных сетях.

Эти интернет-ресурсы также расскажут о всех праздничных мероприятиях в округе в День Победы.