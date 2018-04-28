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В Зеленограде пройдет уникальная акция «Бессмертный полк онлайн»
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В Зеленограде пройдет уникальная акция «Бессмертный полк онлайн» 

Старое Крюково 33 минуты назад
Фото: Старое Крюково
9 мая с 12.00 на Центральной площади будет работать палатка-студия, где все желающие смогут рассказать на видеокамеру историю своего родственника-фронтовика.
Об этом рассказал в эфире медиакомпании «Зеленоград сегодня» начальник управления развития социальной сферы префектуры ЗелАО Владимиром Колесниковым. По его словам, аналогов подобной акции еще нигде не проводилось. Каждый участник намеченного на 16.00 традиционного шествия «Бессмертный полк» сможет рассказать о жизни своего родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне. Эта запись в режиме онлайн будет транслироваться на сайтах zelao.mos.ru, zelao.ru, history.zelao.ru и в социальных сетях.
Эти интернет-ресурсы также расскажут о всех праздничных мероприятиях в округе в День Победы.
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