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Нововведения в правила регистрации юрлиц заработают с 29 апреля
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Нововведения в правила регистрации юрлиц заработают с 29 апреля 

Время бухгалтера 34 минуты назад
Некоторые документы станет возможным получить исключительно в виртуальной форме. С завтрашнего дня, т.е. с 29 апреля, когда компания зарегистрировалась в ЕГРЮЛ, чиновники отдадут в цифровом виде следующие документы:
запись из ЕГРЮЛ; свидетельство о регистрации; устав с отметкой инспекции или его исправленный вариант; отказ в постановке на учет или решение о ее приостановлении.
При этом нет никакой разницы, как компания обращалась в налоговую: по почте, через Интернет, МФЦ, нотариуса или без посредников.
Налоговики вышлют необходимые документы на электронный адрес, который компания указала в заявлении на регистрацию и в ЕГРЮЛ.
Если компания обращалась в инспекцию, используя посредничество МФЦ или нотариуса, они тоже получат свою копию документов.
При подготовке пакета документов стоит учесть, что вместо двух экземпляров устава можно отправить только один. Без дубликата можно обойтись, налоговая пришлет его в цифровой форме. В случае, если юрлицу нужны документы «в бумаге», придется подать отдельный запрос.
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