15 самых ненавистных директоров компаний в истории

Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Директора успешных компаний зачастую задают жару своим сотрудникам. Они имеют много власти и денег, поэтому зачастую им сложно сдерживаться. Есть такие директора, которыми все привыкли восхищаться. Однако не все они заботливо относятся к сотрудникам компании. Некоторые изначально выбирают стратегию «плохого парня», некоторые никогда не планировали создавать себе негативный имидж, но обстоятельства складываются иначе. Ниже мы расскажем о 15 директорах, которые стали ненавистными в истории. 15. Мартин Шкрели: Turing Pharmaceuticals

Мартин Шкрели был директором компании Turing Pharmaceuticals. Он оказался среди нелюбимых директоров после того, как его компания подняла цены на лекарство для ВИЧ-инфицированных пациентов с $13 до $750 за одну таблетку. Конечно, это вызвало возмущение и привело к его аресту. Бывший сотрудник компании Turing написал в своем блоге: ∎25% персонала компании уволены за три дня до Рождества. Если вы видите вакансию в Turing, бегите в противоположном направлении. ∎ 14. Руперт Мердок: News Corporation

Медиа-магнат Руперт Мердок сделал блестящую карьеру. Он известен как человек, который стоял за успехом канала Fox News, который является частью его империи News Corporation. Его состояние достигло $12 млрд по состоянию на 2017 год. Однако в глазах многих он просто подлец, в связи с его политическими взглядами, а также с той политикой, которую он проводил в своей корпорации.. Бывшие сотрудники отмечают, что обращение с сотрудниками в корпорации на грани приемлемого, а иногда и переходят эту грань. Зачастую корпорация агрессивно насаждает свои политические взгляды. 13. Кен Лей: Enron

Кен Лей был одним из директоров, которые оказались в центре скандала с Enron. В результате этого скандала компания обанкротилась, а тысячи сотрудников оказались без работы. Скрывая убытки, директора Enronсмогли убедить инвесторов в том, что компания демонстрирует хорошие результаты, однако эта ложь привела к неприятным последствиям. Лей был одним из тех, кто стоял за этим обманом. Однако он умер от сердечного приступа до того, как его повели под суд. 12. Стив Джобс: Apple

Это одна из самых известных личностей. Стив Джобс был тем, кого ненавидели и любили миллионы людей. Именно он стал лицом технологического бума в США и во всем мире. Даже фанаты Apple испытывали смешанные чувства к нему. Сотрудники компании вспоминают о том, что Джобс демонстрировал полное неуважение к кому бы то ни было, а также презрение к тем, у кого нет компьютера Apple. 11. Джон Скалли: Apple

В какой-то момент совет директоров уволил Джобса, а на его место взял Джона Скалли. В этот период компания демонстрировала посредственные результаты и отсутствие прогресса. Вину за это возложили на Скалли, так как за свой 10-летний период управления компанией он перенаправил ее на получение прибыли, а не на инновации. Джобс вернулся в 1993 году и превратил Apple в ту компанию, которую мы знаем сегодня. 10. Эдвард Ламперт: Sears Holdings

Эдвард Ламперт — один из наименее популярных директоров в мире. Он является исполнительным директором компании Sears Holdings, которая контролирует Sears и Kmart. Оба этих бренда в настоящий момент находятся в плачевном положении, и Ламперт не может никак изменить ситуацию. Несмотря на то, что Ламперт делает вид, что все хорошо, его компания под угрозой. 9. Роджер Смит: General Motors

Смит был председателем советов директоров и исполнительным директором компании General Motors в период с 1981 по 1990 год. Именно из-за него внутренние порядки в компании претерпели серьезные изменения. В частности, он стремился заключать сделки с иностранными автопроизводителями. Однако все его попытки оказались безрезультатными. 8. Джеймс Джонстон: R. J. Reynolds Tobacco Company

В области производства сигарет было много директоров и неудач, но Джеймс Джонстон выделяется среди них. Джонстон — бывший исполнительный директор R. J. Reynolds Tobacco Company. Именно он перед Конгрессом во всеуслышание заявил, что табак не вызывает привыкания, что, конечно, было неправдой. Однако его поддержали другие директора, которые имели только один интерес: продавать сигареты любой ценой. 7. Тони Хейворд: BP Тони Хейворд был исполнительным директором BP, когда случилась трагедия на платформе Deepwater Horizon. Реакция компании была довольно неуклюжей и медленной, что вызвало возмущение со стороны общественности. Сотрудники писали, что в связи с трагедией на платформе была предпринята масштабная реорганизация, однако без обеспечения должного уровня коммуникации между сотрудниками. После того, как в воду было пролито почти 4.9 млн баррелей нефти, Хейворд был уволен. 6. Дик Фалд: Lehman Brothers

Дик Фалд — еще одно имя нарицательное в области бизнеса. Именно его действия имели последствия практически для всего мира во время кризиса 2008 года. В то время он был председателем совета директоров и исполнительным директором Lehman Brothers. В итоге компания разорилась, и именно это банкротство стало первым в череде последующих банкротств, которые, как домино, начали терпеть крах один за другим. За время управления компанией с 1994 года он заработал более $500 млн 5. Генри Фрик: Carnegie Steel Company

Генри Фрик считался безжалостным предпринимателем, который насаждал свои довольно жесткие методы ведения бизнеса. Он умер в 1919 году, однако до этого он стал тем человеком, благодаря которому на свет появилась американская компания U. S. Steel. Он был председателем совета директоров в Carnegie Steel Company и работал с известными предпринимателями того времени. В свое время он был одним из самых ненавистных, но при этом и уважаемых предпринимателей. 4. Мартин Салливан: AIG Финансовый кризис 2008 года оставил глубокий отпечаток на многих отраслях экономики, а многие люди остались без работы. Мартин Салливан был исполнительным директором AIG, и именно под его руководством компании понадобилась финансовая помощь в размере почти $180 млрд от правительства. Несмотря на это, Салливан получил выходное пособие при увольнении, о котором мало кто мог мечтать. Оно включало $25.4 млн, из них $322 000 для личного использования корпоративного самолета, $153 000 на автомобили, $160 000 на безопасность дома и $41 000 на финансовое планирование. 3. Боб Нарделли: Home Depot и Chrysler

Он был главой в Home Depot и Chrysler. Однако Боб Нарделли стал директором, которого очень не любили. Его работа в Chrysler началась в августе 2007, однако она была не очень успешной. Он пришел именно тогда, когда компания находилась в сложном положении, и Chrysler пришлось подать заявление о банкротстве в апреле 2009 года. Он не смог ничего сделать для компании и помочь ей избежать печальной участи. Он выбрал путь дополнительных кредитов в попытке спасти компанию, однако это только загнало ее в тупик. 2. Карли Фиорина: HP Если вы следили за предвыборной кампанией в 2016 году, то вы знаете Карли Фиорина. До своей неудачной попытки стать президентом США, Фиорина была исполнительным директором в компании HP в период с 1999 до 2005 года. За этот период HP приобрела Compaq, а также уволила десятки тысяч человек. В итоге, HP потеряла почти половину стоимости, а Фиорина была вынуждена уволиться. 1. Дональд Трамп: The Trump Organization и США Теперь, когда Трамп стал президентом США, он вызывает шквал критики в свой адрес буквально ежедневно. Однако это не всегда было так. В частности, в его компании The Trump Organization рейтинг одобрения Трампа достигал рекордного значения в 95%. Однако были и такие сотрудники, которые утверждали, что в его компании невозможно было двигаться вперед, а любое образование не одобрялось. С сотрудниками обращались так, как захочется руководству, отмечают бывшие сотрудники организации Трампа.