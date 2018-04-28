10 парков Москвы, где можно устроить пикник с шашлыками

Накануне майских праздников ГБУ «Мосприрода» организовало более 250 мест в Москве Подмосковье на особо охраняемых территориях и в парках для пикников. Все места оснащены необходимым инвентарем и противопожарными средствами.

В каждой зоне есть комплект мебели и пожаробезопасный мангал, а также ящики с песком и емкость для сбора мусора. Также там установлены информационные щиты с правилами пользования такой зоной. В некоторых местах есть навесы или беседки.

Рассказываем о парках, в которых можно устроить пикник и отметить майские праздники.

Царицыно

Самое большое количество пикниковых зон находится в парке «Царицыно» — их тут целых 51. Для москвичей здесь огромный выбор, чем себя занять. Кроме больших спортивных площадок, в парке предлагают всего за 150-200 рублей покататься на электромобилях, слушая рассказ об истории строительства резиденции Екатерины II в Царицыне.

Лосиный остров

Еще одна пикниковая зона находится в экологическом центре «Красная сосна». К сожалению, пожарить шашлык тут можно не бесплатно — за час отдыха нужно заплатить 100 рублей. В преддверии майских праздников в Лосином острове подготовили специальную программу — 29 мая состоится эколого-просветительский центр «Царская охота», в программу которого входят конкурсы, подвижные игры, мастер-класс «Ленточка победы», а также чаепитие и интересные истории.

Зеленоград

Порядка 31 точки можно найти в Крюковском лесопарке, летний сезон в котором 29 апреля откроют… байкеры. Они проедут по Зеленограду колонной и выстроятся в надпись «60 лет», отдавая дань юбилею города. В акции могут принять все желающие, у кого есть свой мотоцикл. Дополнительные условия участия в ней — это наличие шлема и прав необходимой категории.

А с 27 апреля по 9 мая в Зеленограде пройдет открытый международный конкурс «Московская весна A Capella», который проходит на 61 площадке Москвы.

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