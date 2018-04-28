Для жителей ЮЗАО доступны 42 пикниковые зоны

Москвичи и гости столицы смогут отдохнуть и приготовить шашлык на специальных пикниковых зонах, которые организовала в городских парках Мосприрода. В настоящее время таких зон более 250.

На Юго-Западе Москвы их 42: в Битцевском лесу 38 и в парке Тропарево 4. В каждой пикниковой зоне имеются комплект мебели и пожаробезопасный мангал, а также ящики с песком и емкость для сбора мусора. Кроме того, там установлены информационные щиты с правилами пользования такой зоной. В некоторых местах есть навесы или беседки. Все пикниковые зоны бесплатны для посетителей.

Напомним, что за разжигание костров и использование мангалов вне специально оборудованных пикниковых точек для физических лиц предусмотрен штраф в размере до пяти тысяч рублей.