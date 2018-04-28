Металлоинвест провёл корпоративную неделю безопасности на производстве

В этом году её центральной темой стало сохранение жизни и здоровья молодых работников. Под девизом «Молодость и безопасность» на Михайловском и Лебединском ГОКах, ОЭМК , Уральской Стали и в УралМетКом провели ряд мероприятий, направленных на повышение компетентности молодых сотрудников в вопросах безопасности на производстве.

Тема Недели охраны труда соответствует тематике Международного Дня охраны труда «Молодые работники особенно уязвимы». По данным Международной организации труда, сегодня в мире насчитывается более полумиллиарда молодых работников (что составляет более 15% всей рабочей силы планеты), и уровень производственного травматизма у представителей этой группы на 40% выше, чем среди сотрудников старше 25 лет.

«Тема «Молодость и безопасность», безусловно, актуальна для нашей компании, поскольку в Металлоинвесте работает достаточно большое количество молодых специалистов — от 20 до 25% трудового коллектива каждого предприятия, — прокомментировал первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — То, что именно молодежь в зоне повышенного риска, подтверждает статистика: по собственным данным Компании чаще всего несчастные случаи происходят с работниками, имеющими небольшой стаж работы — от 1 года до 3 лет».

Ключевым событием недели стало проведение Круглого стола с участием руководства Компании и работников ее предприятий. Телемост объединил около тысячи сотрудников Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, УралМетКом и Рудстроя. Расширенный формат встречи позволил обсудить актуальные проблемы охраны труда и промбезопасности, руководству непосредственно обратится к рабочей молодежи, а самим работникам — напрямую задать вопрос генеральному директору УК «Металлоинвест», управляющему директору своего предприятия, главному инженеру или специалистам по охране труда.

Кроме того, в подразделениях комбинатов прошли профилактические беседы с молодыми сотрудниками на тему «В ОТиПБ нет мелочей». Их цель — убедительно, аргументировано донести до понимания юношей и девушек, что незначительные, на первый взгляд нарушения, способны сыграть роковую роль в судьбе человека. А каждый работник предприятий, кому важна собственная безопасность, смог пройти анонимное тестирование на знание требований ОТиПБ.

На Михайловском ГОКе в беседах приняли участие молодые работники подразделений комбината. Заместители главного инженера по ОТиПБ рассказали молодежи об организации работы по охране труда на предприятии, причинах несчастных случаев на производстве, необходимости применения средств индивидуальной защиты, существующих опасных факторах, подчеркнули важность неукоснительного соблюдения каждым из них требований охраны труда и инструкций по безопасности.

24 и 25 апреля на предприятиях в ходе ознакомительных экскурсий студенты профильных вузов и ссузов побывали на предприятиях. Потенциальные работники узнали об основных правилах ОТиПБ и всей серьезности, с которой относятся к их соблюдению на предприятиях Металлоинвеста.

Студенты Железногорского горно-металлургического колледжа и Железногорского политехнического колледжа посетили дробильно-обогатительный комплекс и фабрику окомкования Михайловского ГОКа. Экскурсии начинались с главного на производстве — инструктажа по ОТиПБ. Молодые люди познакомились с технологическим процессом, наглядно увидели, какие риски существуют на рабочих местах и поняли, что в охране труда мелочей не бывает.

В течение недели на предприятиях Металлоинвеста подвели итоги Второго ежегодного творческого конкурса «Труд без опасности». Корпоративный творческий конкурс стартовал на предприятиях Компании в начале апреля. Его главной задачей является популяризация темы безопасности на производстве. В конкурсе приняли участие почти 300 сотрудников и их детей, представивших на конкурс рисунки и видеоролики, популяризующие важность личной ответственности каждого работника в деле сохранения жизни и здоровья в условиях работы на промышленных объектах.

На Михайловском ГОКе на конкурс было представлено 100 работ. В номинации «Лучший плакат» среди детей первое место заняли тринадцатилетние Софья и Виктория Конищевы (папа — начальник службы управления железнодорожного транспорта), среди взрослых — Игорь Бочеваров (заместитель главного инженера дренажной шахты по технике безопасности). В номинации «Лучшее видео» победителем стала инженер управления технического контроля Елена Секретарева.