Металлоинвест провёл корпоративную неделю безопасности на предприятиях

Под девизом «Молодость и безопасность» на Лебединском и Михайловском ГОКе, ОЭМК , Уральской Стали и в УралМетКом провели ряд мероприятий, направленных на повышение компетентности молодых сотрудников в вопросах безопасности.

Тема Недели охраны труда соответствует тематике Международного Дня охраны труда «Молодые работники особенно уязвимы». По данным Международной организации труда, сегодня в мире насчитывается более полумиллиарда молодых работников (что составляет более 15% всей рабочей силы планеты), и уровень производственного травматизма у представителей этой группы на 40% выше, чем среди сотрудников старше 25 лет.

«Тема «Молодость и безопасность», безусловно, актуальна для нашей компании, поскольку в Металлоинвесте работает достаточно большое количество молодых специалистов — от 20 до 25% трудового коллектива каждого предприятия, — прокомментировал первый заместитель генерального директора — директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. — То, что именно молодежь в зоне повышенного риска, подтверждает статистика: по собственным данным Компании чаще всего несчастные случаи происходят с работниками, имеющими небольшой стаж работы — от 1 года до 3 лет».

Ключевым событием недели стало проведение Круглого стола с участием руководства Компании и работников ее предприятий. Телемост объединил около тысячи сотрудников Лебединского и Михайловского ГОКов, ОЭМК, Уральской Стали, УралМетКом и Рудстроя. Расширенный формат встречи позволил обсудить актуальные проблемы охраны труда и промбезопасности, руководству непосредственно обратится к рабочей молодежи, а самим работникам — напрямую задать вопрос генеральному директору УК «Металлоинвест», управляющему директору своего предприятия, главному инженеру или специалистам по охране труда.

Кроме того в подразделениях комбинатов прошли профилактические беседы с молодыми сотрудниками на тему «В ОТиПБ нет мелочей». Так, на Уральской Стали в подобных встречах приняли участие около 1 300 молодых работников из основных и вспомогательных цехов комбината. Ответственные за охрану труда в подразделениях при поддержке специалистов управления промышленной безопасности предприятия убедительно и аргументировано постарались донести до понимания юношей и девушек, что незначительные, на первый взгляд нарушения, способны сыграть роковую роль в судьбе человека. Кроме того, каждый работник, смог пройти анонимное тестирование на знание требований ОТ и ПБ. Онлайн-тест для тех, кому важна собственная безопасность, был доступен на всех предприятиях Компании.

24 и 25 апреля на комбинатах Металлоинвеста побывали студенты профильных вузов и ссузов. Производственные площадки Уральской Стали посетили студенты новотроицкого филиала МИСиС и новотроицкого политехнического колледжа. Они побывали на коксохимическом производстве, в доменном, электросталеплавильном и листопрокатном цехах Уральской Стали и ознакомились с полным циклом производства продукции до готового листа. В ходе ознакомительных экскурсий потенциальные работники также узнали об основных правилах ОТ и ПБ и всей серьезности, с которой относятся к их соблюдению на предприятиях Компании.

В течение недели на предприятиях Металлоинвеста подвели итоги Второго ежегодного творческого конкурса «Труд без опасности». Корпоративный творческий конкурс стартовал на предприятиях Компании в начале апреля. Его главной задачей является популяризация темы безопасности на производстве. В конкурсе приняли участие почти 300 сотрудников и их детей, представивших на конкурс рисунки и видеоролики, популяризующие важность личной ответственности каждого работника в деле сохранения жизни и здоровья в условиях работы на промышленных объектах.

Новотроицке в конкурсе приняли участие 40 работников Уральской Стали и их детей. Всего на конкурс поступило 77 работ, 68 из них составили плакаты по охране труда (26 в старшей возрастной группе, 42— в младшей). Кроме того, были представлены три видеоролика. Вне Конкурса прошли 7 работ.

В номинации «Лучший плакат» в старшей возрастной группе победили:

1 место — электромонтёр по обслуживанию ЦРЭлО Николай Рудич,

2 место — электромонтер по ремонту электрооборудования ЦЭТЛ Ольга Лейченко

3 место — диспетчер разливки чугуна доменного цеха Анастасия Зайнагабдинова.

В младшей возрастной группе призовые места разделили ребята:

1 место — ученица школы №23 Вероника Белоконенко (9 лет) и ученик орской школы №25 Егор Синелобов,

2 место — ученица школы № 13 Дарья Абрамова (13 лет) и ученик орской школы №27 Илья Валяев (12 лет),

3 место — Варвара Привалова (7 лет), ученик лицея №1 Роман Рахвалов (11 лет) и ученица школы №15 Олеся Ивлева (10 лет).

В номинации «Лучшее видео» в старшей возрастной группе лидировали:

начальник бюро ТЭЦ Виктория Смирнова и Елена Станкевич.

Победители и призеры Конкурса отмечены Дипломами и денежными сертификатами. Поощрительными призами «За корпоративный креатив» отмечена ученица школы №17 Маргарита Ящишина (11 лет), в номинации «Юное дарование» — Татьяна Баженова (6 лет). Также за участие поощрительными призами награждены 26 участников до 14 лет. Остальные конкурсанты отмечены Благодарностью управляющего директора комбината.

Как и в прошлом году из конкурсных работ будет организована передвижная выставка. До декабря экспозицию покажут на всех предприятиях Металлоинвеста.