Мастер-класс по продвижению продуктов через интернет пройдет в СЗАО

Мастер-класс «Организация продаж. Продвижение продуктов компании через интернет» состоится в Северо-Западном округе Москвы . Спикером мероприятия станет маркетолог-практик Сергей Перепечко.

В ходе мастер-класса начинающие предприниматели узнают о секретах продвижения своих продуктов и услуг через социальные сети. Мероприятие состоится в технопарке «Строгино».

— На семинаре будут рассмотрены следующие темы: основные каналы продвижения через интернет: возможности, проблемы и риски для бизнеса; концепция «лидогенерации», как альтернатива «активным продажам»: основные отличия и преимущества, типичные заблуждения и ошибки при внедрении на практике; как правильно выбирать подрядчиков на SEO, SMM или ведение контекстной рекламы, — отметили сотрудники технопарка.

Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мастер-класс можно, перейдя по ссылке.