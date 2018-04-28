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Мастер-класс по продвижению продуктов через интернет пройдет в СЗАО
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Мастер-класс по продвижению продуктов через интернет пройдет в СЗАО 

Управа района Щукино 1 час назад
Фото: Управа района Щукино
Мастер-класс «Организация продаж. Продвижение продуктов компании через интернет» состоится в Северо-Западном округе Москвы. Спикером мероприятия станет маркетолог-практик Сергей Перепечко.
В ходе мастер-класса начинающие предприниматели узнают о секретах продвижения своих продуктов и услуг через социальные сети. Мероприятие состоится в технопарке «Строгино».
— На семинаре будут рассмотрены следующие темы: основные каналы продвижения через интернет: возможности, проблемы и риски для бизнеса; концепция «лидогенерации», как альтернатива «активным продажам»: основные отличия и преимущества, типичные заблуждения и ошибки при внедрении на практике; как правильно выбирать подрядчиков на SEO, SMM или ведение контекстной рекламы, — отметили сотрудники технопарка.
Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на мастер-класс можно, перейдя по ссылке.
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