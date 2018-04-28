Миротворец-энтузиаст: зачем нацистский вождь Рудольф Гесс в 1941 году прилетел в Англию

В мае 1941 года произошло событие, до сих пор волнующее умы исследователей со всего мира. Один из вождей нацистской Германии Рудольф Гесс в разгар войны с Великобританией улетел на Туманный Альбион и сдался властям Королевства. Зачем ближайший соратник Адольфа Гитлера лишился на столь отчаянную авантюру?

Одиночка в небе

Поражение Германии в Первой мировой войне стало тяжелым ударом для Гесса, поэтому пылкие речи призывавшего к восстановлению «исторической справедливости» Адольфа Гитлера пришлись ему по душе. Вскоре они сблизились, а после прихода к власти новоиспеченный фюрер доверил Гессу все дела по партийной линии. В дальнейшем он стал третьим лицом в нацистской иерархии, а также получил должность рейхсминистра без портфеля.

Головокружительная карьера прервалась 10 мая 1941 года. В тот день Гесс сел в «Мессершмит» и взял курс на север Британских островов. Над Шотландией на перехват истребителя поднялись английские летчики, но пилот успел прыгнуть с парашютом.

Гесс приземлился рядом с владениями одного из местных фермеров, на хорошем английском языке представился вымышленным именем и спросил, как найти поместье герцога Дугласа Гамильтона. Фермер немедленно позвонил в штаб противовоздушной обороны. Прибывшие офицеры задержали Гесса. Сопротивляться и бежать он не пытался.

Убежденный англофил

До начала Второй мировой войны в политических кругах Германии и Великобритании существовали условные фракции войны и мира. Первые были убеждены в необходимости борьбы, вторые — сотрудничества. Сторонником партии мира был Гесс, имевший репутацию одного из главных англофилов Третьего рейха.

После разгрома Франции немцы попытались зондировать почву для переговоров. В то же время Гитлер дал приказ бомбить Британские острова. По свидетельству очевидцев, Гесс очень переживал из-за сложившейся ситуации. Он был уверен, что Германия и Великобритания должны не воевать, а совместно править миром.

Миротворец-энтузиаст

Самая распространенная версия, объясняющая вылет Гесса в Англию, гласит, что инициатором полета был он сам. Цель столь авантюрного поступка — помирить враждующие страны. Свой план он начал разрабатывать осенью 1940 года. Соратник Гитлера активно контактировал с герцогом Дугласом Гамильтоном ­— сторонником заключения мира с Германией, имевшего выход на королевскую семью.

Переписка с Гамильтоном уверила Гесса, что позиции британской «партии мира» очень сильны, поэтому он решил действовать. Свой вылет Гесс отменял дважды, и решился на него лишь 10 мая 1941 года. Гороскопы в тот день обещали ему успех всех начинаний.

После пленения англичане попытались выяснить намерения Гесса. Тот в ответ заявил, что Германия предлагает Великобритании мир, но хочет свержения правительства Уинстона Черчилля . Поняв, что рейхсминистр не осведомлен о секретных планах Гитлера, англичане быстро теряют к нему интерес и в дальнейшем содержат незадачливого дипломата как военного узника.

Все подстроено

По другой версии, британские спецслужбы провели блестящую спецоперацию, обманули Гесса и таким образом получили в свои руки ближайшего соратника германского фюрера. Последний, кстати говоря, после этого во всеуслышание поспешил признать Гесса сумасшедшим.

В пользу этой версии говорит тот факт, что Гамильтон факт своего знакомства и переписки с Гессом упорно отрицал. Историки делают предположение, что от имени герцога переписку с доверчивым рейхсминистром могли вести британские спецслужбы.

По приказу фюрера

Другие утверждают, что Гитлер не только знал о готовящемся полете Гесса, но и сам отдал соответствующее распоряжение. Якобы это была последняя попытка Берлина избежать войны на два фронта, которую Германия уже вела во время Первой мировой.

Косвенно эту версию подтверждают воспоминания обергруппенфюрера СС Карла Вольфа. Незадолго до окончания войны он договориться с американцами о заключении мира. Как вспоминал позднее Вольф, Гитлер пригрозил ему, что если миссия провалится, то он поступит с ним так же, как с Гессом — объявит сумасшедшим.

Агент спецслужб

Еще одна версия гласит, что Гесс изначально был агентом британских или американских спецслужб. Его якобы внедрили в ближайшее окружение Гитлера еще в 1920-е годы, чтобы он исправно передавал информацию о будущем фюрере. Тем не менее, эта версия не объясняет, почему союзникам вдруг понадобилось отзывать своего «агента» в разгар войны.

Неудачное приземление

Историк Джон Костелло приводит свое видение ситуации. По его мнению, в политических кругах Великобритании действительно существовала влиятельная «партия мира», готовая заключить мир с Германией еще до нападения немцев на СССР. Гесс якобы летел на Туманный Альбион для встречи с ее членами.

После беседы с Гессом они должны были убедить короля Георга VI вступить в мирные переговоры и заставить монарха отправить в отставку намеревавшегося продолжать войну Черчилля. Костелло утверждает, что план сорвался из-за тог, что Гесс приземлился не там, где нужно.

Неразгаданная тайна

Во время Нюрнбергского процесса английский прокурор не дал выступить Гессу, срочно прервав заседание. После этого бывший рейхсминистр начал заявлять, что страдает потерей памяти.

По решению трибунала он был переведен в тюрьму Шпандау в британской зоне оккупации Берлина. В 1987 году Гесс скончался в заключении. Обстоятельства его смерти до сих пор до конца не выяснены.