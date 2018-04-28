Ленинградская область вступила в сезон субботников

Ленинградская область запаслась рассадой и саженцами. И приготовила в огромном количестве мусорные мешки, перчатки, грабли и прочий инвентарь.

Представители комитетов администрации региона присоедились 28 апреля к субботнику, чтобы провести работы по благоустройству наиболее знаковых для районов мест, связанных с важными событиями, произошедшими в ЛО — мемориалы «Дороги жизни», парк отдыха «Велес», мемориальный комплекс «Большое Заречье», территории крепостей.

Для проведения субботников в Гатчине приготовлено 5 000 мусорных мешков, 500 пар перчаток и 100 граблей. На клумбах и в скверах будет высажено более 5 000 различных цветов.

Так, во Всеволожске появятся кизильник, шиповник, барбарис, сирень, чубушник, горная сосна. Для работ по благоустройству подготовлено 250 грабель, 100 лопат, 400 мешков, 350 пар перчаток, 10 метел, 500 мешков для мусора.

Выборге вдоль проспекта Ленина появятся саженцы тополя Ленинградского, а в парке Ленина — липа мелколистная. Набережную Салакка-Лахти украсят ива ломкая шаровидной формы и различные виды боярышника. Всего планируется высадить порядка 30 крупномерных деревьев и кустарников. Рассада виолы освежит цветники на площади Выборгских полков, у мемориалов «4 км Ленинградского шоссе» и на Южном кладбище. Городские территории украсят петуньи, бархатцы, бегонии, георгины и другие растения — всего около 70 000 цветов и около 2 000 кустарников.

В Ломоносовском районе для уборки мемориалов и прибрежных зон водоемов приготовлено 2 500 мешков, 1 000 пар перчаток, 25 грабель, 50 метел, 30 лопат. Для посадки в поселениях района заготовлены ели (70 штук), рябины (10), березы (70), каштаны (50), кусты спиреи (60), цветочная рассада (3100 штук) и 200 кг газонных трав.

На Братских захоронениях и на аллее Славы в Лодейном Поле будет посажено более 1 300 цветов. В Бокситогорском районе будут высажены рассады сальвии (1 100), карликовых астр (2 230), циннии (1 330), бегонии (3 000) — всего 11 780 цветов. Для субботников приготовлено 20 лопат, 140 грабель, 700 пар перчаток, 400 мешков для мусора.