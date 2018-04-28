Краснодарская прокуратура выявила сайты, торгующие поддельными билетами на ЧМ-2018 по футболу

Краснодар . 28 апреля — Новая Кубань. В ходе мониторинга сети Интернет Краснодарской транспортной прокуратурой были выявлены ресурсы, реализующие входные билеты на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года.

Силовики связались с представителями официального правообладателя Международной федерации футбольных ассоциаций FIFA на территории Российской Федерации (ООО «Агентство интеллектуальной собственности»).

Выяснилось, что прав на реализацию билетов на ЧМ-2018 владельцам данных интернет-ресурсов никто не предоставлял. Следовательно, билеты являются поддельными.

За данное нарушение предусмотрена как административное, так и уголовное преследование.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры добавили, что заявление о признании информации, размещенной в Интернете, запрещенной к распространению, направлено в Октябрьский районный суд г. Краснодара.