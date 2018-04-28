Неадекватная нижегородка устроила погром в кафе и воткнула ручку в руку полицейского

фото pixabay.comНеадекватная нижегородка устроила погром в кафе и воткнула ручку в руку полицейскогоНеадекватная нижегородка, устроившая скандал в кафе, пытается посадить сотрудника полиции за превышение служебных полномочий во время задержания. Об этом сообщили в группе «Кстати Нижний Новгород».

Женщину задержали в одном из нижегородских ночных клубов. Она вела себя крайне неадекватно, бросалась на посетителей, била их, плевалась в лицо, швырнула бутылкой в бармена. Забирать пьяную дебоширку приехали два наряда полиции, которым тоже досталось от буйной посетительницы. В результате, стражи порядка надели на дебоширку наручники и увезли в полицию.

В участке при оформлении протокола, задержанная воткнула в руку капитана полиции ручку и вела себя крайне агрессивно. Полицейский, защищаясь от нападок, толкнул женщину.

По словам задержанной, страж порядка ударил ее по лицу, в результате чего она получила многочисленные удары мягких тканей и ушиб предплечья. Стоит отметить, что женщина отрицает свое неадекватное поведение в ночном клубе и не понимает, за что ее задержали.

Полицейский, в свою очередь, отрицает нанесение увечий женщине и отмечает, что задержание было вполне правомерно, агрессивное поведение нижегородки подтверждается записью с камер наблюдения в клубе и показаниями сотрудников заведения.

Несмотря на явное неадекватное поведение, в прокуратуре считают, что капитан полиции превысил служебные полномочия, за что и был отстранен от службы.

Полицейский проработал 11 лет в МВД , вдовец, воспитывает двоих детей, выплачивает ипотеку. В настоящее время вынужден работать на заводе.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Выяснилось, что женщина, устроившая пьяный скандал в ночном клубе, работает психологом в детском учреждении.