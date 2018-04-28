«Поражают цены на бананы»: как живут на Кего и за что люди любят свой остров

Наконец лед на Северной Двине вскрылся и на острова начали ходить буксиры. Корреспонденты 29.ru прокатились на одном из них до Кего и узнали, каково это — жить на саморазрушающемся острове. И почему все-таки люди любят Кего, несмотря на множество проблем.

Слово «кег» по-карельски означает «подверженный разрушению». Река постепенно размывает остров, уменьшая его в размерах. 400 лет назад между островом и городом было всего 500 метров. Теперь это расстояние возросло до практически двух километров.

Жители Кего любят свой остров — каждый на вопрос, как живется на Кего, отвечал: «замечательно» или по крайней мере «отлично». Из опрошенных людей никто даже и не задумывался о переезде в город.

Еще находясь на буксире ясно, что жители Кегострова знакомы между собой. Каждый может обратиться к любому на буксире и поинтересоваться, как его дела.

— Я здесь каждого знаю если не по имени, то хотя бы в лицо, — говорит один из островитян.

На Кегострове есть даже свое такси. Поездка на нем стоит 50 рублей. Зимой ребята таксуют на переправе, а летом ездят по острову. Иногда из Архангельска приплывают гаишники , но к тому моменту, когда они добираются до острова, таксисты успевают уехать — сарафанное радио здесь работает действительно хорошо.

Переправа до города занимает около 15 минут. Жителям острова приходится вставать раньше жителей города, чтобы успеть добраться до места работы или учебы. Привыкают к этому с детства — на Кегострове есть школа, но, как говорят родители, качество обучения в ней ниже, чем в городе. Поэтому многие школьники ходят в городские школы, а после выпуска либо уезжают в другой регион, либо ежедневно переправляются через реку, чтобы попасть в свой вуз или колледж.

— У меня старший ребенок учится в школе, приезжает домой очень поздно, в 15:40 буксир отходит из города только, — рассказала жительница Кегострова Татьяна Любова.

Татьяна — потомственный житель Кего. До нее здесь жили ее родители, а еще раньше — родители родителей. К неудобствам, связанным с жизнью на острове, она давно привыкла. Все жители встают рано, чтобы успеть на утренний буксир, а продукты закупают в городе — там дешевле.

— На цены идет накрутка. Стараемся покупать все в городе. Поражают цены на бананы! В городе стоит 59–90, а у нас 135. Конечно, выгоднее все в городе покупать, там не накручивают за дорогу, — говорит Татьяна.

Высокие цены обуславливаются платной доставкой, утверждает местный пожарный Николай. Жена Николая владеет одним из нескольких магазинов на острове. Когда он приехал на автомобиле забрать ящики с провизией, которые привезли на буксире, мы спросили его и о ценах.

— Буксиры часто ходят, а потом будет пароход. Там уже за каждый ящик надо будет платить. Сейчас-то бесплатно все.

Николай приехал с женой на Кегостров с Вологодской области еще в 1983 году.

— Здесь для детей намного лучше. Ребенок у тебя ушел, он спокойно гуляет, никуда не уйдет. А в городе только и смотреть за ним надо, — рассказывает Николай.

— Больницу закрыли на ремонт месяц назад. Правильно, в деревянном здании содержать нельзя. Тем более большое количество посетителей. Сейчас временно перевели больницу в дневной стационар, есть приемный врач общей практики.

Когда мы проходили мимо, казалось бы, заброшенного дома, к нему подъехал мужчина на велосипеде, зашел внутрь и стал стучаться в дверь. Как оказалось — это врач, приехавший по вызову.

— Амбулатория у нас была в центре поселка, сейчас она закрылась. Мы пока временно находимся достаточно далеко от центра. Вызовов больше стало, — рассказал врач Сергей.

Оказалось, он единственный врач в поселке. На вызовы он приезжает на велосипеде. Если человек серьезно болен — на Кегострове есть отдельная подстанция скорой помощи. В случаях, когда требуется операция, больного вывозят в Архангельск с помощью спасателей.

— Здесь амбулатория. Сейчас у нас там мало помещений, и мы амбулаторно-хирургическую помощь практически никакую не оказываем. Так у нас был хирургический кабинет, делали амбулаторно-хирургические операции, если это необходимо, перевязки, оказывали помощь, — говорит Сергей.

Одна из жительниц Кегострова приехала сюда по направлению еще во времена Советского Союза. 19 лет она отработала на заводе, начиная от рабочего, заканчивая начальником цеха, и еще 19 лет в швейной мастерской заведующей. Сейчас пенсионерка живет в своем доме на Кего. В город она уже не ездит по состоянию здоровья.

— Приехала сюда в расцвет Кегострова, сейчас он захудал. Во-первых, была идеальная чистота, были тротуары, помойки все были побелены, тополя побелены, все было идеально чисто. Это 70–80 годы. А захудалость началась с 85 года, — вспоминает женщина.

На весь поселок приходится всего двое пожарных. Они же исполняют и функцию спасателей. Такая проблема связана из-за недостатка областного финансирования, утверждают местные жители. Они же и вспоминают — в позапрошлом году пожаров было 15, в прошлом — 3, а в этом всего 1. Основная причина пожаров — возгорание сухой травы. Если пожар повышенной сложности, то на остров подключаются силы из Архангельска.