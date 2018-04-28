В Ноябрьске грядут большие сокращения бюджетников

Руководство управления по делам семьи и молодежи администрации Ноябрьска обдумывают планы оптимизации работы своих учреждений и их реорганизации, не удастся миновать и сокращений персонала.

В интервью местным СМИ начальник УДСМ Игорь Шевелев дал разъяснения:

— В настоящее время в городе работает десять наших учреждений, мы планируем их объединить, оставив тем самым пять укрупненных организаций. Соответственно придется сократить руководителей учреждений, их заместителей, ну и часть специалистов, работающих в наименее востребованных направлениях. Сокращения также коснутся вспомогательного персонала. Некоторое время люди будут получать предусмотренные Трудовым кодексом выплаты.

На сегодняшний день в штате учреждений молодежной политики числится порядка 430 штатных единиц. Более 150 из них планируют сократить.