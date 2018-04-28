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В Ноябрьске грядут большие сокращения бюджетников
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В Ноябрьске грядут большие сокращения бюджетников 

Красный Север 38 минут назад
Фото: Красный Север
Руководство управления по делам семьи и молодежи администрации Ноябрьска обдумывают планы оптимизации работы своих учреждений и их реорганизации, не удастся миновать и сокращений персонала.
В интервью местным СМИ начальник УДСМ Игорь Шевелев дал разъяснения:
— В настоящее время в городе работает десять наших учреждений, мы планируем их объединить, оставив тем самым пять укрупненных организаций. Соответственно придется сократить руководителей учреждений, их заместителей, ну и часть специалистов, работающих в наименее востребованных направлениях. Сокращения также коснутся вспомогательного персонала. Некоторое время люди будут получать предусмотренные Трудовым кодексом выплаты.
На сегодняшний день в штате учреждений молодежной политики числится порядка 430 штатных единиц. Более 150 из них планируют сократить.
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