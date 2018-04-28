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Во Владивостоке пограничники изъяли 7 тонн контрабандных крабов и трепанга
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Во Владивостоке пограничники изъяли 7 тонн контрабандных крабов и трепанга 

ТАСС 42 минуты назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Пограничники пресекли контрабанду более 7 тонн крабов и трепанга во Владивостоке. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю во Владивостоке пресечена деятельность лиц, специализирующихся на незаконном обороте и контрабанде водных биологических ресурсов. В принадлежащих им автомастерской, морозильной установке и грузовом автомобиле обнаружено и изъято более 7 тонн незаконно добытого краба и трепанга дальневосточного", — сообщили в ЦОС.
По предварительной оценке, общая стоимость изъятых крабов и трепанга превышает 7 млн рублей. Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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