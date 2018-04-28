Экскурсии в Алтайское заксобрание поставят на поток

Каждую первую и четвертую пятницу месяца в АКЗС будут проводиться экскурсии для старшеклассников и студентов Алтайского края

Обзорные экскурсии время от времени Парламентском центре случались и прежде, но теперь заявку на его посещение смогут подать все желающие, сообщает офсайт АКЗС. К посещению «публичных» помещений здания на улице Анатолия, 81, предлагаются и т.н. парламентские уроки на заданные темы.

27 апреля, в День российского парламентаризма, участие в первой регулярной обзорной экскурсии приняли участие ученики барнаульской школы №70.