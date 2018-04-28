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В библиотеке №214 прошла встреча с писателем-москвоведом Александром Васькиным
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В библиотеке №214 прошла встреча с писателем-москвоведом Александром Васькиным 

На Западе Москвы 44 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
На встрече с читателями А. А. Васькин представил свою новую книгу «Узнай Москву. Исторические портреты московских достопримечательностей».
Александр Васькин — российский писатель, журналист, историк, москвовед, автор многих книг о литературной Москве, среди которых «Путеводитель по пушкинской Москве», «В поисках лермонтовской Москвы», «Московские адреса Льва Толстого». В год 200-летнего юбилея со дня рождения И. С. Тургенева гость библиотеки рассказал о московских адресах Тургенева, в частности, о Московском университете, где учился будущий писатель с 1833 года, о местах, которые он посещал, будучи мальчиком, студентом, начинающим литератором.
На встрече с читателями А. А. Васькин представил свою новую книгу «Узнай Москву. Исторические портреты московских достопримечательностей». Дома и улицы нашей столицы хранят немало тайн. Отдельные главы книги посвящены дворцу Юсупова, Консерватории, Елисеевскому магазину, гостинице «Москва», Ярославскому вокзалу, усадьбе Измайлово… Истории красивейших московских зданий связаны с судьбами многих людей — монархов и вельмож, художников, артистов, писателей, исторических личностей и простых обывателей.
На фото — Александр Анатольевич Васькин и заведующая библиотеки №214 Татьяна Михайловна Суворова.
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