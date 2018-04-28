Массажисту, случайно убившему свою клиентку, вынесли приговор в Красноярске

Районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор массажисту, который убил свою постоянную клиентку по время сеанса. Ему назначили один год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также молодому человеку два года запрещено заниматься медицинской деятельностью. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Инцидент случился в июне прошлого года в одном из салонов красоты Красноярска. 57-летняя женщина скончалась от интоксикации лидокаином, который ей вколол массажист после жалоб клиентки на боли в спине.

Во время следствия выяснилось, что лицензии на право предоставления услуг массажа у молодого человека нет. Массажист сразу признал свою вину, раскаялся, поэтому и получил относительно мягкое наказание. Кроме того, мужчина один воспитывает малолетнего ребенка.