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Массажисту, случайно убившему свою клиентку, вынесли приговор в Красноярске
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Массажисту, случайно убившему свою клиентку, вынесли приговор в Красноярске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Районный суд Красноярска вынес обвинительный приговор массажисту, который убил свою постоянную клиентку по время сеанса. Ему назначили один год исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также молодому человеку два года запрещено заниматься медицинской деятельностью. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Инцидент случился в июне прошлого года в одном из салонов красоты Красноярска. 57-летняя женщина скончалась от интоксикации лидокаином, который ей вколол массажист после жалоб клиентки на боли в спине.
Во время следствия выяснилось, что лицензии на право предоставления услуг массажа у молодого человека нет. Массажист сразу признал свою вину, раскаялся, поэтому и получил относительно мягкое наказание. Кроме того, мужчина один воспитывает малолетнего ребенка.
В Твери мужчина расстрелял охранника магазина в ходе словесного конфликта. Мужчина с тяжелыми ранениями доставлен в больницу.
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