80% ICO проектов погибают еще до выхода в листинг

Исследование консультативного агенства по ICO проектам Satis Group показали неожиданный результат: несмотря на активные попытки регуляции в сфере ICO, порядка 80% проектов погибают еще до выхода в листинг. Примечательно, что большинство проектов, не сумевших реализовать свои обещания, находились в зоне капитализации выше уровня $50 млн Основной целью исследователь стало выявление достоверной статистики, которая смогла бы продемонстрировать актуальное положение сферы ICO. Так, в ходе исследования была составлена классификация, согласно которой проекты могут быть разделены на следующие группы:

Мошенники

В данную категорию были помещены те проекты, которые предоставили открытую возможность инвестирования, с последующим невыполнением собственных обязательств. Представители данной категории прекратили свое развитие сразу после сбора необходимой суммы средств. Как показывает реакция представителей большинства скам-проектов, деньги были единственной целью, а само ICO и идея — удобным способом их получения. К великому сожалению, данная категория занимает 81%.

Проекты, которые не смогли реализоваться

Несмотря наc попытки команды реализовать все обещанное, такие проекты не смогли достигнуть цели. Все команды вышли на заданный уровень сбора средств, что, впрочем, на фоне неэффективного их применения, не позволило продвинуться дальше. Примечательно, что, несмотря на неудачи, данная категория, в объеме 6% от общей массы проектов, все же вернула средства своим инвесторам.

Преждевременно закрывшиеся проекты.

В данной группе были собраны проекты, которые несмотря на собранную сумму средств, позволяющую реализовать все задуманное, а также эффективное развитие, не смогли достигнуть листинга и публикации кода на GitHub. Основная причина неудач в банальном отсутствии потребности общества в самом проекте: какой бы идеальной не была реализация, занятость выбранной сферы, высокий уровень конкуренции и прочие осечки не позволяют довести дело до конца. Данной категории принадлежит порядка 5%.

Удачные проекты

К великому сожалению, данной категории принадлежит лишь порядка 8% от общего объема проанализированных проектов. Под критериями оценки рассматривались: эффективность сбора средств, реализация представленных этапов проекта, выход в листинг (с последующим стабильным ростом цены) и публикация кода на GitHub.

Как становится очевидным, самостоятельная оценка возможностей ICO, даже если оно выглядит, на первый взгляд, крайне привлекательно, не представляется возможной. Для того, чтобы внести объективность в данную область и предоставить возможность увидеть все нюансы каждого проекта, команда BitCryptoNews ежедневно работает над составлением собственного листинга. В ходе работы изучаются не только материалы, предоставленные командой, но и ветки проекта на различных ресурсах, в рамках которых ведутся дискуссии. Разносторонний подход позволяет увидеть максимум граней проекта, дабы в дальнейшим предоставить объективный обзор.

текст: Евгения Лиходей, фото: Stocksnap