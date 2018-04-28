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Россия не отказывается от СРН, заявил диписточник
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Россия не отказывается от СРН, заявил диписточник 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 28 апр — РИА Новости. Россия не отказывается от Совета РФ-НАТО, но как его готовить после высылки российских дипломатов по надуманным предлогам, кроме того, для продолжения диалога должны быть подготовлены реальные темы для обсуждения, поэтому о сроках говорить преждевременно, сообщил в субботу журналистам российский дипломатический источник.
"Как готовить СРН после высылки НАТО российских дипломатов по совершенно надуманным предлогам? Нет логики в этом", — сказал источник.
При этом, по его словам, «Россия не отказывается от СРН». «Это площадка для диалога, которая должна работать „в любую погоду“, независимо от политической ситуации. Но, увы, он (Совет — ред.) так не сработал, ни в 2008-м, ни в 2014-м годах. Контакты и консультации продолжаются, но говорить о сроках преждевременно», — добавил источник.
"Идет обсуждение того, что могло бы быть основой для продолжения политического диалога в СРН, так как, чтобы проводить встречу, должны быть подготовлены реальные темы для обсуждения", — пояснил он.
"НАТО нужен диалог, как ширма для наращивания военных потенциалов. Они сначала блокируют диалог, потом наращивают свое военное присутствие у наших границ, затем предлагают возобновить его. Мы бы предпочли обратный, но более честный вариант: сначала диалог, а затем, если договориться не получилось, усиление военных потенциалов", — сказал источник.
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