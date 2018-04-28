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Тапочки в снегу помогли приставам выследить алиментщика
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Тапочки в снегу помогли приставам выследить алиментщика 

Время бухгалтера 50 минут назад
Приставы в архангельской области получили возможность почувствовать себя профессиональными следопытами.
В очередной раз, проверяя жилище злостного неплательщика алиментов, им удалось застать его дома, но ненадолго. Воспользовавшись удобным расположением квартиры на первом этаже дома, должник решил уйти через окно.
Подсказкой направления, в котором скрылся нарушитель стала домашняя обувь, которую беглец толи обронил, толи оставил на случай возвращения той же дорогой.
По примятому снегу приставы смогли проследить весь путь отхода горе — конспиратора, закончившийся в подъезде соседнего дома, где его без труда обнаружили служители Фемиды.
Дальнейший маршрут мужчины, задолжавшего алименты на сумму порядка 300 тысяч рублей, пройдет через места лишения свободы, к отбыванию в которых его ранее приговорил суд.
Как сообщает пресс-служба ФССП, игры с судебными исполнителями только ужесточили режим содержания должника в неволе согласно измененному в отношении него приговору.
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