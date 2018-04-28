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Грушко: Заявления и действия НАТО в отношении РФ противоречат друг другу
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Грушко: Заявления и действия НАТО в отношении РФ противоречат друг другу 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По его словам, ситуация «парадоксальна». "НАТО объявляет о сокращении российского дипсостава и одновременно говорит о желании провести следующее заседание Совета Россия — НАТО. В данном случае НАТО просто пилит сук, на котором сидит", — подчеркнул Грушко.
Замминистра отметил, что высылка российских дипломатов негативно сказалась на работе российских загранучреждений, диалоге с Североатлантическим альянсом и отдельными странами. «Именно они должны осуществлять непрерывную связь по линии внешнеполитических ведомств, работать с парламентом, работать с общественным мнением. Обрыв таких связей как раз играет на руку тем, кто хочет жить в выдуманном мире, отстроенном по собственным лекалам», — завил Грушко.
По его мнению, сложно представить нормальную подготовку заседания Совета Россия — НАТО в сегодняшних условиях. «Если НАТО серьезно заинтересована в деэскалации, в создании новых инструментов по предотвращению опасной военной деятельности, по, опять же, недопущению неправильного восприятия происходящего и намерений друг друга, прежде всего НАТО должна выступать в пользу восстановления нормальных контактов по военной линии, которые должны носить системный характер», — подчеркнул дипломат, добавив, что альянс к этому не готов.
Грушко также считает, что альянс действует в отношении России по схемам холодной войны, что сказывается на региональной и европейской безопасности и создает для России дополнительные риски. «В НАТО не могут не понимать, что мы найдем ответы на эти риски с тем, чтобы при любом повороте событий наши законные интересы были надежно защищены. Мы обладаем всем необходимым военно-техническим потенциалом для того, чтобы сделать это убедительно, эффективно и показать странам НАТО, что то, что они предпринимают на восточном фланге, — это пустая трата времени и усилий», — отметил дипломат.
Замглавы МИД РФ также обратил внимание, что одна из главных проблем в отношениях России и Запада заключается в негативном мифотворчестве в отношении Москвы, «которое не имеет ничего общего ни с реальными устремлениями России, ни с ее целями во внутреннем развитии», ни с тем, «как мы видим, какой должна быть архитектура европейской безопасности». На основе этого сейчас «выстраивается реальная политика и военное планирование». «Это очень опасная ситуация», — подчеркнул замминистра.
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