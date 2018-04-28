Султан Хамзаев встретился с послом Сирийской Арабской Республики

Султан Хамзаев встретился с послом Сирийской Арабской РеспубликиРуководитель общероссийской организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев провел встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики Риядом Хаддадом в рамках конференции «Продовольственная безопасность и развитие Российско-Сирийских экономических взаимоотношений».

«Те, кто помогали Сирии защитить свой суверенитет, имеют первостепенное право в развитии ее экономики», — рассказал сирийский посол. Хамзаев, согласившись с высказыванием иностранного гостя, отметил, что у России есть эксклюзивное право в этом вопросе

Конференция прошла на площадке проекта #MadeInSyria на международной выставке Halfood, которая началась 25 апреля.