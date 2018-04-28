С четырех улиц Пензы усиленно откачивают дождевые воды 

Пензенские коммунальщики приводят в порядок городскую улично-дорожную сеть после обильных осадков, которые обрушились на областной центр. Продолжительный и сильный дождь в очередной раз доказал, что пензенские ливневки не справляются с таким объемом дождевой воды. Власти города оперативно организовали работы по откачке воды с улиц, чтобы предотвратить локальные подтопления.
«Чтобы избежать угрозы подтопления участков территорий, 28 апреля 2018 года администрацией Железнодорожного района города Пензы совместно с МУП «Пензадормост» организованы мероприятия по откачке дождевых вод. Работы проводятся по улицам Чаадаева, Дружбы, Измайлова и Автономной», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.