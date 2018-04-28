Где собака зарыта: кладбище домашних животных по-симферопольски

СИМФЕРОПОЛЬ , 27 апр — РИА Новости Крым , Владислав Сергиенко. Стихийное кладбище домашних животных образовалось недалеко от седьмой городской больницы в Симферополе. От посторонних глаз десятки могил и надгробий спрятаны за густым сосняком, высаженным еще во время Советского Союза.

Лесополоса в Симферополе, где находится кладбище домашних животных

Последний приют любимца

О том, что кладбище рядом начинаешь понимать, когда появляются первые импровизированные надгробья. Вот здесь закопали Грейс — когда уже и не разберешь, черная краска облупилась и почти не видна на известняке. Чуть дальше — Дик, за ним — безымянная могила из навала камней.

Импровизированное надгробие на кладбище домашних животных в Симферополе

Кустарник становится реже, и открывается вид на основную часть кладбища: десятки захоронений, каждая оформлена по-своему. Кто-то решил, что домашнему любимцу достаточно незатейливой деревяшки с написанным именем, кто-то же поставил недешевый гранитный памятник. О наличии таких «тихих» соседей знают практически все жители микрорайонов Залесская и Ак-Мечеть. Люди стараются лишний раз сюда не ходить, разве что, если есть нужда срезать путь через лесополосу.

Могилы на кладбище домашних животных в Симферополе

"Это кладбище тут уже более десяти лет. Я здесь нечастый посетитель, только когда до супер-маркета надо пройтись или в больницу. Тут я домашних животных не хоронил, да и вряд ли буду. Неприятно мне это место", — говорит местный житель Олег, аккуратно обходя могилы.

Под большой сосной стоит гранитный памятник шарпею по кличке Карат. Пес прожил чуть более трех лет.

Памятник на могиле питомца на кладбище домашних животных в Симферополе

"Соседи хоронили, говорили, здесь копать легко, почва удобная, да и само кладбище спрятано от посторонних. Поэтому, наверное, в этом месте и решили организовать последний приют для питомцев. Но я ни разу не видел, чтобы кто-то приходил «навещать» животных, хотя есть могилы даже со скамейками", — рассказывает Олег.

Как ни странно, на части могил установлены кресты. «Никогда этого не понимал», — признается Олег, указывая на одну из таких могил — немного поодаль от нее две таблички, украшенные искусственными цветами.

Крест на могиле питомца на кладбище домашних животных в Симферополе

Цветов на кладбище домашних животных много, но в основном это истрепанные и покрытые толстым слоем пыли искусственные «заменители». Редко попадаются недавно принесенные. Понятно, что сюда не ходят с гвоздиками, не ставят «сто граммов» и не оставляют хлеб. Тут все иначе: животных провожают в последний путь для того, чтобы больше не вернуться.

Искусственные цветы на могиле питомца на кладбище домашних животных в Симферополе

Копать нельзя

Руководство государственной ветеринарной службы по Республике Крым от такого стихийного явления, мягко говоря, не в восторге. Главный ветврач Республики Валерий Иванов поясняет: придавать земле четвероногих, почивших в Бозе, дело опасное, поскольку они могут стать источником смертельных для человека инфекций.

"Это не только ненормальное явление, но и возможный источник особо опасных инфекций, смертельных для человека. Например, бешенства", — говорит Валерий Иванов.

По прогнозам главного ветврача Крыма, в ближайшее время проблема погребения усопших братьев наших меньших будет решена.

"В Республике будет действовать программа, согласно которой каждый, зарегистрировавший свое животное и сделавший ему вакцинацию от бешенства, сможет после смерти питомца отдать его нам бесплатно, если доктор установит естественную смерть. Мы его кремируем", — заверил Валерии Иванов.

Пока же, если животное умерло, надо обращаться за помощью к государству. «В любом случае надо сообщать в Госветслужбу, чтобы исключить смерть от инфекционных заболеваний», — рассказал Валерий Иванов.

Спешить в вопросе сноса стихийного кладбища животных в Симферополе ветеринар не спешит. «Надо провести слушания с общественностью, все-таки надо понимать, как жители города отнесутся к эксгумации», — говорит Валерий Иванов и поясняет, вдруг люди добьются узаконивания данного стихийного погоста.

Очеловечивать нельзя

Тем не менее симферопольцы не разделяют мнения главного ветеринара. Виктор, заядлый охотник, пару лет назад закопал там свою собаку Арму.

"Похоронил ее рядом с молочной матерью. Место помню до сих пор. Арме было 13 лет, из них она 11 ходила на охоту. Под конец жизни она еле ковыляла, но ее задача была пугать дичь, а не загонять", — рассказывает Виктор.

Он уверен: если крематорий для животных в Крыму заработает, то люди будут обращаться. Правда, если он будет бесплатный. «Если будут за деньги сжигать, то люди так и будут закапывать, где ни попадя», — говорит Виктор.

При этом для него лично разницы нет — закапывать или хоронить животных.

"Животное — есть животное. Очеловечивать его нельзя. Поэтому я не вижу смысла в надгробиях, памятниках. Это совершенно глупо", — сказал симферополец.

Могилы питомцев на кладбище домашних животных в Симферополе

Увековечить в граните

Существование такого кладбища все же дает людям заработать на хлеб, хотя и нелегально. Виталий, например, не раз делал памятники братьям нашим меньшим, отправившимся в собачий рай. И стоит сказать, что стоят они вполне человеческих денег.

Памятник на могиле питомца на кладбище домашних животных в Симферополе

"Небольшой памятник — от восьми тысяч рублей. Максимальный же заказ был на 35 тысяч. Хозяева заказали памятник лабрадору, который прожил у них очень много лет. Понятно, что люди вполне состоятельные", — рассказывает Виталий.

При этом он сразу говорит своим клиентам — памятник животному ни за что ставить не будет.

"Я же знаю прекрасно, что животных незаконно закапывать, да еще в местах для этого не предназначенных. Поэтому я объясняю клиентам, что не готов брать на себя такую ответственность, даже при условии хорошей оплаты", — поясняет мастер.

Памятник на могиле питомца на кладбище домашних животных в Симферополе

Оно и понятно, ведь за нарушение части 3 статьи 10.8 «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (да-да, умершее четвероногое считается «биологическими отходами») можно заплатить крупный штраф — от 4 до 5 тысяч рублей.

Погосты для четвероногих

России , да и в мире, кладбища домашних животных дело обыденное. Например, в Литве , в пригороде Вильнюса есть 4,5 гектара, выделенные как раз под захоронение тел четвероногих. Изначально кладбище носило стихийный характер, однако власти решили пойти навстречу людям и узаконили его.

Кладбище домашних животных в Симферополе

Еще один «животный погост» есть в Подмосковье , в Куркино . Правда, согласно местных правил, животное перед захоронением сжигают.

Есть такое кладбище и под Парижем, в городе Асньер на Сене. Создали его вынужденно. Свободолюбивые французы после смерти питомца до 1898 года отправляли четвероногое тело в путешествие по Сене или закапывали где ни попадя. Власти города от таких действий сограждан удовольствия не испытывали и издали указ, который запрещал парижанам хоронить своих любимцев в несанкционированных местах или топить в Сене. Поэтому в 1899 году и было создано кладбище, которое функционирует до этих пор.

Импровизированное надгробие и фото на могиле питомца на кладбище домашних животных в Симферополе