Самые редкие в мире кошки поселились в екатеринбургском зоопарке

Пара дальневосточных леопардов стала новыми жителями екатеринбургского зоопарка. Они являются самыми редкими представителями семейства кошачьих. Об этом сообщила пресс‐служба зоопарка Екатеринбурга.

Самца зовут Амур. Он обычного пятнистого окраса. Сотрудники зоопарка отметили, что малыш обладает спокойным и мирным характером. Его подруга, кошка Шилка , напротив, очень своенравна и никого к себе не подпускает.

Ее главная особенность — черный окрас, что является результатом проявления меланизма

— представители зоопарка.

Месяц животные были на карантине, однако в данный момент на них может посмотреть любой желающий. В зоосаде хищники питаются мясом, рыбой, молоком, субпродуктами и яйцами. Работники зоопарка надеются, что в будущем они могут смогут получить потомство от этих редких кошек.

Дальневосточный леопард внесен в Красную книгу МСОП и Красную книгу России . Всего в природе осталось около 60 особей животного. Они обитают в Приморье. Известно, что леопарды очень медленно размножаются: в 80% случаев самки рождают одного или двух детенышей, беременность может происходить один раз в три года.

Посетители Московского зоопарка с 1 мая смогут увидеть краснокнижных животных — голубых баранов. В данный момент двухлетний самец и три годовалые самки привыкают к своему новому жилищу. Специалисты рекомендуют наблюдать за животными утром или вечером.