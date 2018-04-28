Главный управляющий директор СКС вручил подарки неравнодушным жителям города

Учитывая тот факт, что специалисты СКС за последние несколько лет смогли серьезно сократить аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения, участившиеся обращения жителей говорят о повышении уровня ответственности, требовательности к качеству услуг и заботе об облике города. Для ресурсоснабжающей компаний каждое сообщение по телефону, электронной почте или Твиттеру становится и дополнительным беспокойством, и серьезной помощью одновременно. Благодаря таким сообщениям, компания может быстрее реагировать на все проблемы в работе, предотвращать возможные несчастные случаи, сокращать потери воды. Именно поэтому в компании принято решение два раза в год благодарить жителей — добровольных помощников.

В СКС наградили благодарственными письмами и сувенирами от СКС тех, кто в зимний период первым сообщил в диспетчерскую об обнаруженных утечках. Вручая подарки главный управляющий директор СКС Владимир Бирюков отметил, что главное условие при любой аварии — сохранить водоснабжение в домах людей. И конечно, как можно скорее устранить повреждение. Оперативность СКС подтвердили и сами награждаемые: «Вот если бы во всех организациях были такие работники, порядка было бы больше».

По итогам летнего периода в СКС будут награждать тех, кто сообщит в компанию об открытых колодцах. Сейчас во всех городах контура ГК «Российские коммунальные системы» проводится информационная компания, главная цель которой, обратить внимание жителей на проблему воровства крышек люков. Именно кражи — причина большинства отрытых люков и потенциальных несчастных случаев.

Любой житель или гость города может позвонить на единый номер центральной диспетчерской службы СКС: 334-75-12, где можно получить информацию или передать сообщение о сбоях в водоснабжении и водоотведении города. На сайте СКС, на главной странице, есть сервис, с помощью которого каждый пользователь Интернета может оперативно сообщить о технологическом сбое на сетях водоснабжения и водоотведения — об утечке или открытом люке.