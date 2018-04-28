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Главный управляющий директор СКС вручил подарки неравнодушным жителям города
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Главный управляющий директор СКС вручил подарки неравнодушным жителям города 

Волга Ньюс 52 минуты назад
Учитывая тот факт, что специалисты СКС за последние несколько лет смогли серьезно сократить аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения, участившиеся обращения жителей говорят о повышении уровня ответственности, требовательности к качеству услуг и заботе об облике города. Для ресурсоснабжающей компаний каждое сообщение по телефону, электронной почте или Твиттеру становится и дополнительным беспокойством, и серьезной помощью одновременно. Благодаря таким сообщениям, компания может быстрее реагировать на все проблемы в работе, предотвращать возможные несчастные случаи, сокращать потери воды. Именно поэтому в компании принято решение два раза в год благодарить жителей — добровольных помощников.
В СКС наградили благодарственными письмами и сувенирами от СКС тех, кто в зимний период первым сообщил в диспетчерскую об обнаруженных утечках. Вручая подарки главный управляющий директор СКС Владимир Бирюков отметил, что главное условие при любой аварии — сохранить водоснабжение в домах людей. И конечно, как можно скорее устранить повреждение. Оперативность СКС подтвердили и сами награждаемые: «Вот если бы во всех организациях были такие работники, порядка было бы больше».
По итогам летнего периода в СКС будут награждать тех, кто сообщит в компанию об открытых колодцах. Сейчас во всех городах контура ГК «Российские коммунальные системы» проводится информационная компания, главная цель которой, обратить внимание жителей на проблему воровства крышек люков. Именно кражи — причина большинства отрытых люков и потенциальных несчастных случаев.
Любой житель или гость города может позвонить на единый номер центральной диспетчерской службы СКС: 334-75-12, где можно получить информацию или передать сообщение о сбоях в водоснабжении и водоотведении города. На сайте СКС, на главной странице, есть сервис, с помощью которого каждый пользователь Интернета может оперативно сообщить о технологическом сбое на сетях водоснабжения и водоотведения — об утечке или открытом люке.
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