Книга войны нашего города. Как Псков пережил свои страшные годы

Три года оккупации — тяжелая веха в истории нашего края

Накануне главного праздника нашей страны, Дня Победы, «АиФ-Псков» попросил псковского исследователя, историка Михаила Туха приоткрыть страницы этой военной книги.

— К сожалению, советских документов утеряно очень большое количество, поскольку многое не успели эвакуировать, и их попросту сожгли, — посетовал Михаил Тух. — Но были части соединений, которые вывезли свою документацию, например, 118-я Стрелковая дивизия. Она попала в окружение в Гдове , часть документов утопили то ли в озере, то ли в реке, надеюсь, немцы их оттуда выудили, так что еще предстоит у них поискать. Но политдонесения точно сохранились, ведь они были засекречены. Велась так называемая «двойная бухгалтерия», то есть документация штаба, где политработники описывали и подлости и подвиги.

Лариса Малкова, pskov.aif.ru: — А не пользовались вы воспоминаниями псковичей?

— Вербальные источники самые ненадежные, такого услышишь!.. А когда видишь документы, там все наоборот. Восприятие, да и память и пропаганда накладывают определенные отпечатки.

— Значит, только на документы опираетесь?

— Стараюсь! Хотя интересно воспоминания послушать, они же всякие бывают, такие что ого-го!

— Например?

— Книга Троицкого «Воспоминания и былое», где он рассказывает, как был бойцом как раз 118-й дивизии и в Гдове попал в плен. Когда я первый раз читал, мне казалось, что многие моменты не соответствуют действительности. Пишет, что в Карамышеве видел аэродром, с которого взлетали МИГи. Вроде некому там летать, потом оказалось, что была создана сводная группа, освоившая эти самолеты. И таких моментов встречается множество.

В альманахе «Псков» публиковались воспоминания военнопленного, как он лежал в лазарете, находившемся в 7-й школе. По его рассказам можно этот лазарет рисовать. Он из Ленинградского ополчения. Находился в окружении, попал в плен, потом в лагерь в Луге, затем привезли сюда, человек заболел дизентерией и оказался в лазарете. Потом за что-то провинился и его отправили в Шталаг.

— А разговаривали лично с теми, кто пережил оккупацию?

— Мама пережила контрнаступление 34-й армии. Шел август 1941 года. Она свято считала, что это выходящие из окружения части. Рассказывая об этом, утверждала, что немцы пришли рано утром. После того как я почитал армейские документы, там было указано, что их село занято в 17.00. Говорю маме, она — точно, после обеда!

— Несколько часов — это так важно?

— Из мелочей складывается целая картина! Чтоб люди понимали, что и почему делалось. Получается, что подвиг — это расплата за чье-то разгильдяйство, когда людям ценой жизни приходилось затыкать чью-то дырку. И здесь важны часы и минуты. Слава Богу, есть возможность получать информацию с противоположной стороны. А у них там все чётко.

— В немецких документах?

— Да! Чтобы разобраться, что же всё-таки было на железнодорожном мосту, важно с часами и минутами. Полную картину, конечно, мы уже восстановить не можем: кто взорвал, как это происходило, но тем не менее.

— А Троицкий мост?

— У нас говорят, что его взорвали преждевременно. Немцы все же более достоверно пишут, чем наши, по слухам. У нас же группу Байкова всю похоронили, хотя погибли три человека.

— Исследования ваша профессия, или хобби?

— На хлеб я зарабатываю иным способом, тоже связанным с историей — реставрирую классические советские авто.

— Мои семейные истории гласят, как бабушка с детьми пряталась от немецкой бомбежки за печкой. Кто же бомбил город в июле 1941-го?

— Немцы бомбили Псков . Надо сказать, они имели конкретные разведданные. Нанесли удары по предприятиям, военным объектам и железнодорожному узлу. Точность бомбометания у них такая, что попадало все, куда им надо. Они бомбили по присутственным местам, по улице Единства (там сейчас главный корпус ПсковГУ), церкви Богоявления.

— Все-таки немцы вошли в город 8 или 9 июля?

— 8-го они заняли Завеличье и небольшой плацдарм на восточном берегу Великой. А 9-го завладели городом полностью.

— С Крестов заходили, сохранились же воспоминания!

— Оттуда они входили в уже занятый город. 7-го июля в Соловьях боевая группа 1-й панердивизии атаковала во фланг отходящий через туховикский мост 3-й мотострелковый полк. Танкисты 6-го танкового полка были отправлены, как это обычно бывало в 1941-м. спасать свою пехоту от разгрома. В результате состоялось впечатляющее встречное танковое сражение на узком дефиле между Многой и железной дорогой. Бой был столь ожесточенным, что немцы прекратили попытки продвижения по шоссе Остров-Псков. Они начали обходить город. Двинулись в сторону Будника, форсировали Черёху. При переезде через мост тот не выдержал — то ли был подпилен, то ли провалился. Они практически до середины дня 8 июля восстанавливали переправу через Череху. В районе Промежиц наткнулись на противотанковый рубеж, а к вечеру 8 июля, ближе к 11-12 часам, овладели аэродромом «Кресты». Они описывают, как через Любятово идет поток военных. Но силы у них были незначительны, что препятствовать этому исходу из города просто не рискнули.

— Эти данные, в каких архивах находите?

— Сейчас, если есть деньги, можно заказывать документы в NARA (американский национальный архив). У американцев же хранятся немецкие архивы. Например, журнал боевых действий Первой танковой дивизии, которая заходила в Псков со стороны Черехи, у них имеется. После войны немцы публиковали гешихте (истории) соединений. В 1958 году был издана гешихте 1-й танковой дивизии (панцердивизии), основывающийся на документах и воспоминаниях очевидцев. Тогда участники событий еще были живы.

— Это же документы не переводные? Или вы читаете на немецком языке?

— Что-то читаю, что-то заказываю для перевода.

— А почему местное население, живущее три года при оккупации, начали высылать из города в 1944-м в срочном порядке?

— Весь тыловой район делился на зоны. У немцев существовал порядок, по которому все гражданское население выселялось из прифронтовой зоны на 50 км. В начале марта 1944-го советские войска вошли в Ершово, а это в 25 км от города, и Псков попал в зону отселения. Попытка эвакуировать население была предпринята после 18 февраля 1944 года.

— Та страшная бомбежка города советской авиацией…

— Более 100 тонн бомб было выпущено на город. Тогда собирались бомбить Хельсинки , чтобы заставить финнов выйти из войны, но столицу Финляндии спасла непогода…

— А Псков она не спасла…

— Экипажи дальней авиации отчитались, что город был хорошо подсвечен САБами, и что они бомбили прицельно, однако их же отчеты с выдерживанием интервалов и высот выхода на цель говорят обратное. Кстати, в отчете о результатах налета отмечено, что разрушена практически вся центральная часть города, хотя целью был железнодорожный узел. Пожары продолжались в городе два дня. И все мирное население немцы погнали в Прибалтику.

— Вашу маму тоже?

— Давайте перевернем еще одну неприглядную страницу — парад РОА в Пскове!

— Парад — это громко сказано. Я бы назвал это маршем. Немцы начали понимать, что война принимает затяжной характер, в октябре 1941 года прошло совещание, где они решали, что делать с военнопленными. До этого их судьба практически не интересовала. А тут вдруг пошли отчеты, что голод, что надо меры принимать по исправлению ситуации. С мест рапортовали, что снабжения не хватает, что в принципе соответствует действительности. Были возможности решать вопрос местными ресурсами. Население предлагало кормить военнопленных, на что комендант ответил отказом. Думаю, что это была осознанная политика. Последовало строгое указание норму продовольствия поднять, включить в рацион мясо. Лагерь тогда еще не назывался Шталагом. В Песках, где находился сборный пункт, и Дулаг в Порхове — пересыльный лагерь — там норма довольствия была еще меньше. Голод привел к необратимым последствиям — огромная смертность и состав пленных практически полностью поменялся. Ситуация на фронте говорила о том, что война принимает затяжной характер и немцам предстоит изыскивать ресурсы, в том числе и людские. Поэтому они и озаботились судьбой советских военнопленных. И тут как раз вернулся товарищ Власов, якобы борец за свободу. О, стоит почитать, как он сдавался со своим штабом, в то время как его армия оказывала в лесах сопротивление, люди мерли в лесах, а командующий помахал им рукой…

Какие мероприятия оккупанты в Пскове только не проводили: и выставку достижений Вермахта, и памятники открывали, и оркестры выступали… Вот тут и «парад» состоялся.

— И кто же участвовал в этом «параде», бывшие военнопленные?

— Не только! Они и молодежь призывного возраста «подгребали». Да и 22 июня не все мужчины попали под мобилизацию, просто не успели.

— А какова судьба этого батальона?

— Немцы решили его отправить на фронт, где он сдался полным составом

— И дальше по лагерям?

— Люди проходили фильтрацию в лагерях и отправлялись вперед, воевать дальше. Ордена и медали получали. Это досужие домыслы, про советские лагеря.

— В июле 1944-го года в городе оставалось всего около 150 человек…

— Кто-то прятался в пригородах, потом стали возвращаться репатрианты из Прибалтики. Мои родные вернулись на свою Новгородчину осенью 45-го. Они находились в английской зоне оккупации, там мама даже в школу ходила, бабушка была врачом.

— Михаил, дальше в исследованиях в каком направлении двигаетесь?

— Сейчас вместе с единомышленниками занимаюсь ситуацией со Шталагом, есть идея музеефицировать всё это. Ищу в архивах документы по Шталагу более точные и более полные. Считаю, что цифра 75 тысяч военнопленных преувеличена раз в 10. Пока точных документов нет, поэтому приходится оперировать цифрой в десятки тысяч — она задокументирована в Акте ГЧК. Просто вместимость лагеря не позволяла содержать столько народу. Все дело, когда назывались данные, происходило в 1946 году, тогда готовились к Нюрнбергскому процессу и хотели поразить мир цифрами. Немцы в докладах Гитлеру тоже занимались приписками…

— Кстати, по Шталагу, помните некрасивую историю при строительстве домов на улице Юбилейной, когда нашли останки, и общественность требовала прекратить стройку?!

— История была отвратительная. Под 36-м домом строители попали в ров. Выкопали около 250 останков, свозили в Ваулины Горы, проводили эксгумацию….

— Не случайно и дом этот долго не могли сдать!

— Не случайно застройщик сгорел в бане, а главный инженер погиб на Дамбе в банальной аварии…

— Почему именно этот период вызывает у вас интерес?