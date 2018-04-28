Почему Швейцария благодарна Суворову

Около деревушки Андерматт, что расположена в Швейцарии , 14 сентября 1898 года был открыт 12-метровый памятник — православный крест, высеченный в скале. Под ним огромными бронзовыми буквами надпись по-русски: «Доблестным сподвижникам генералиссимуса фельдмаршала графа Суворова — Рымникского, князя Италийского, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году».

Монумент был возведен на месте битвы, произошедшей на Чёртовом мосту, к 100-летнему юбилею со дня этого героического события.

Чёртов мост через реку Рёйс в швейцарских Альпах представлял собой узкую каменную арку длиной не больше 25 метров, переброшенную над ущельем на высоте 22 — 23 метра над бурным грохочущим потоком.

Здесь, в месте русской воинской славы, мужества и героизма и был воздвигнут памятник русским «чудо-богатырям» (как называл своих солдат Суворов). Так как же очутилась русская армия в сердце Европы?

Австрия, Россия, Хронология событий такова, что в 1798 году в целях противостояния захватническим войнам республиканской Франции , была создана европейская коалиция, в которую вошли Англия Турция , Неаполитанское королевство и ряд других стран.

Первые военные действия данной коалиции никаких успехов не принесли. Именно в этот сложный для будущего Европы период, в Австрии вспомнили о Суворове.

Попавший при Павле I в опалу, отошедший от дел, фельдмаршал, в это время отбывал ссылку в своем родовом имении Кончанское, Новгородской губернии.

Под давлением австрийского императора Франца I, император Павел направляет А. В. Суворову «высочайший рескрипт» и назначает главнокомандующим войск в Италии

В течении апреля войска Суворова освобождают один итальянский город за другим. После взятия Милана , перепуганный министр иностранных дел Франции Талейран пишет Наполеону в Египет : «Суворов дерется, как лев, и поклялся положить оружие только в Париже. Приезжайте, генерал, скорее». К тому времени, когда это письмо дойдет до Бонапарта, падет Турин.

Но опасениям министра не суждено было сбыться. При сложившейся благоприятной ситуации, Суворов считал логичным выбить французов из Генуи , после чего двигаться в Южную Францию, а далее до Лиона, взятие которого открывало бы дорогу на Париж.

Но желание Австрии вновь стать хозяином Северной Италии уже осуществилось и Франц I обьявил об отводе австрийских войск и завершении Итальянской компании. Возмущённый полководец пишет письма с предложениями дальнейшей кампании в Вену Санкт-Петербург и даже в Лондон, но все тщетно. К тому же, Павел I возводит Суворова в княжеское достоинство, дав ему титул «Италийский», что можно было расценить, как согласие Санкт-Петербурга с венской концепцией «выполненной задачи». Вместе с тем, в августе, Суворов получает приказ направить 20-тысячную русскую армию в швейцарские Альпы, в связи «…с новой концепцией ведения боевых действий против Франции…»

Фельдмаршал прекрасно понимал все интриги, которые плёл «венский двор», о чем писал в дальнейшем: «…выдавя из меня весь сок, так нужный им для Италии, бросают меня за Альпы!» Но, подчиняясь приказу, в начале сентября 1799 года русская армия стала перемещаться в сторону Цюриха — начинался Швейцарский поход Суворова!

Для достижения поставленной цели фельдмаршал выбрал самый короткий путь — через перевал Сен-Готард.

Дабы иметь шансы на внезапность, русская армия (практически без сна и отдыха!) совершает 150-километровый марш-бросок из Северной Италии к швейцарскому городку Таверне, расположенному около Сен-Готардского перевала. В Таверне австрийское интендантское управление должно было подготовить для Суворова 1350 мулов, которые перевозили бы провианты и боеприпасы через Альпы (колесные повозки и вьючные лошади на узких горных тропах, усеянных острыми камнями были абсолютно непригодны), а также продовольствие и фураж.

Но усилие русской армии в стремлении не дать французам времени подготовиться к обороне было напрасно: по прибытию в Таверне их никто не ждал — не было ни мулов, ни продовольствия, ни боеприпасов. Пока подошли мулы (и то только — 650!) прошло 5 дней. Пять бесценных дней, которые впоследствии приведут к кровопролитным боям и тысячам убитых и раненных.

За всю историю человечества только Ганнибал, в 218 году до н.э, смог осуществить переход с армией через этот горный массив. И вот теперь, в 1799 году, такая задача стоит перед тем, кто ещё мальчишкой восхищался талантом этого карфагенского полководца. Ему, теперь уже седому 70-летнему старику, предстоит сделать тоже самое. Он никогда до сих пор не воевал в горах: ни в Пруссии, ни в Польше , ни в Турции или Италии ему не доводилось сражаться в горной местности! И всё же, имея скудный запас провизии и боеприпасов, 8 сентября, Суворов, вместе с 20-тысячной армией, начал подъём по Сен-Готардскому перевалу.

13 сентября авангард русской армии, под командованием князя Петра Ивановича Багратиона (того самого, которому еще предстоит стать героем Бородинской битвы) вступил в ожесточенные бои на самом перевале. Несмотря на то, что французы успели укрепиться, хорошо знали здешнюю местность и вели непрерывную стрельбу из ружей и орудий, они не смогли удержаться. Поздним вечером 13 сентября русская армия поднялась на высоту 2108 метров над уровнем моря, овладев Сен-Готардом.

Местные жители, впервые увидев русских, были поражены и восхищены их мужеством. До нас дошли некоторые свидетельства очевидцев тех сражений: «…почти все русские всадники (имеются ввиду казаки — прим. автора) были с длинными бородами. На голове у них была красная с голубым шапка, по два пистолета на груди и длинная пика…»

«…солдаты шли сомкнутыми рядами, под грохот больших барабанов, бой которых был слышен до самого конца колонны. Русской пехоте не было равных по скорости и смелости в атаке, ни одно препятствие или укрепление не устрашало её…»

Русская армия расквартировалась в швейцарском городке Андерматт, который еще называют «воротами» Сен-Готарда. Сам же полководец был гостеприимно принят на ужин и ночлег приором аббатства капуцинов. Сей короткий момент хотелось бы отметить отдельно в этой большой истории: французские войска, вновь заняв перевал Сен-Готард (после ухода русских войск из Швейцарии), разграбили и сожгли приют капуцинов дотла, в отместку за проявленное монахами гостеприимство.

Впереди русскую армию ждало самое страшное испытание — Чёртов мост. Сам мост в то далекое время являлся стратегически важным (как торговым, так и военным) сооружением и пройти, минуя его и узкий туннель, пробитый в скале и ведущий к мосту, было невозможно.

Туннель же выглядел как настоящая дыра (да и его название переводится на русский точно так же — «дыра»): 64 метра длиной, шириной от 2 до 3 метров, всегда темный и всегда сырой. Запереть такой узкий проход французам ничего не стоило: одна пушка и сильный ружейный огонь сделали туннель неприступным. Но так казалось только французам…

Дабы избежать ненужных потерь, Суворов отправляет отряд из 300 егерей на скалы над туннелем. Увидев, спускающихся по ледяному склону горы русских солдат, в страхе быть отрезанными от основных сил, расположившихся на другой стороне моста, французы обратились в бегство. Русские солдаты практически на плечах врага вырвались на берег реки Рёйс, к Чёртову мосту. Французы, завидев, спускавшихся с вершины русских солдат, успели разобрать каменную кладку части моста, что сделало практически невозможным его штурм. Но французы снова просчитались.

Вот отрывок из донесения Суворова к императору Павлу I об этом сражении: «…сие (имеется ввиду разбор части моста — Прим.автора) не останавливает победителей, доски связываются шарфами офицеров, по сим доскам бегут они, спускаются с вершин в бездны и, достигая врага, поражают его всюду! Утопая в скользкой грязи, должно было подыматься против водопада, низвергавшегося с ревом и низрывавшего с яростью страшные камни и снежные и земляные глыбы, на которых много людей с лошадьми летели в преисподние пучины…»

Творилось что-то невообразимое: под непрекращающимся артиллерийским и ружейным обстрелом, русские солдаты разбирали расположенные около моста постройки, связывали доски и бревна офицерскими шарфами, ремнями от ружей и перекидывали их через провалы. Еле двигаясь, а то и ползком, продвигалась русская армия через Чёртов мост, люди срывались в пучину реки убитыми не то пулей врага, не то от онемевших от холода пальцев, не то от лошадей, уносящих с собой вниз своих седоков…

Ценой многих человеческих жизней и нечеловеческих усилий мост был взят! Путь русской армии вниз был открыт и серьезных природных рубежей, за которые могли бы уцепиться французские войска, уже не было.

Конечно, впереди у Суворова и его «богатырей» еще будут сражения, большие и малые, еще предстоит преодолеть битву в «Муотенской западне», будет еще одно предательство австрийцев, после которого изнуренная армия, брошенная всеми на произвол судьбы, без еды и боеприпасов, практически без обмундирования, отбиваясь от преследовавших её французов, совершит еще один переход через Альпы в районе Гларнской гряды.

Но армия выстояла! В 12 сражениях, в беспрерывных мелких стычках, на каменных кручах, обледенелых тропах, в бездонных пропастях погибло много русских солдат и офицеров.

Справедливости ради надо сказать, что возмущенный политикой Вены, «прозревший» император Павел, в октябре 1799 года разорвал военный союз и направил Францу I соответствующее письмо, в котором обвинил Австрию в оставлении русской армии «…на жертву неприятелю», а спустя 10 дней, «высочайшим указом» генерал-фельдмаршалу А. В. Суворову было присвоено звание генералиссимуса.

Однако, подорванное невероятными испытаниями здоровье, привело к смертельной болезни и в мае 1800 года великий полководец скончался.

Мост, через который переходил Суворов, обрушился в 1888 году (теперь видны лишь остатки его оснований), но память о сражении между русскими и французами неувядаема. А чтобы об этом событии не забывали потомки, в 1893 году постановлением швейцарской общины Урзерн участок земли, необходимый для сооружения памятника, был безвозмездно и навсегда передан России. С благодарностью о тех памятных днях Швейцария уступила кусочек своей земли, чтобы навсегда быть рядом со страной, освободившей её народ.