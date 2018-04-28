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У воронежских бутлегеров обнаружили шесть тонн поддельного алкоголя
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У воронежских бутлегеров обнаружили шесть тонн поддельного алкоголя 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Воронеже с поличным поймали бутлегеров, четверых местных жителей в возрасте от 27 до 43 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Банда бутлегеров торговала поддельным алкоголем, наклеив на бутылки этикетки известных брендов, в гаражах и складах на территории Воронежа и районов области. В незаконных торговых точках обнаружили шесть тонн готовой алкогольной продукции, мобильные телефоны, а также 1,5 млн рублей.
«Согласно проведенным исследованиям, представленные образцы спиртосодержащей жидкости создают угрозу жизни и здоровью человека при употреблении», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Теперь бутлегерам грозит до шести лет тюремного срока.
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