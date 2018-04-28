Отрезанного от берега курганского рыбака вытянули при помощи веревки и круга. Видео

В районе озера Орлово в Кургане сотрудники МЧС спасли отправившегося на рыбалку мужчину. Ловить рыбу он отправился с палаткой и расположился посреди реки, слева от дамбы. Когда у берега растаял лед, рыбак оказался отрезанным от берега. Его заметил случайный прохожий, сообщили в пресс‐службе ГУ МЧС России по Курганской области.

ЧП произошло 27 апреля. Спасатели провели с любителем рыбалки беседу и убедили покинуть водоем. На сушу его доставили при помощи спасательного круга. Кадры с места происшествия предоставило региональное спасательное ведомство.

По словам самого рыбака, помощь ему не требовалась.

В МЧС напомнили, что в настоящее время выход на водоемы опасен. Толщина льда уже не превышает семи сантиметров, а его структура стала рыхлой.