Столичные школьники узнали тайны наночастиц в технопарке «Слава»

В лаборатории технологического центра коллективного пользования по направлению «Нанотехнологии и наноматериалы» технопарка «Слава» состоялось выездное занятие детского технопарка «Нанокванториум». Школьники познакомились с приборами и оборудованием, размещенным в лабораториях.

Показал оборудование школьникам, а также прочитал мини-лекцию об экспериментальных методах измерения размеров наночастиц и важности контроля размеров наночастиц при их производстве и использовании, руководитель ТЦКП Игорь Чмутин. Также школьники поучаствовали в мастер-классе по измерению размеров наночастиц методом ультразвуковой спектроскопии во время которого освоили методику приготовления суспензии наночастиц диоксида титана с помощью ультразвукового диспергатора и самостоятельно измерили размер наночастиц в суспензии.