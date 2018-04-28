Столичные школьники узнали тайны наночастиц в технопарке «Слава» 

В лаборатории технологического центра коллективного пользования по направлению «Нанотехнологии и наноматериалы» технопарка «Слава» состоялось выездное занятие детского технопарка «Нанокванториум». Школьники познакомились с приборами и оборудованием, размещенным в лабораториях.
Показал оборудование школьникам, а также прочитал мини-лекцию об экспериментальных методах измерения размеров наночастиц и важности контроля размеров наночастиц при их производстве и использовании, руководитель ТЦКП Игорь Чмутин. Также школьники поучаствовали в мастер-классе по измерению размеров наночастиц методом ультразвуковой спектроскопии во время которого освоили методику приготовления суспензии наночастиц диоксида титана с помощью ультразвукового диспергатора и самостоятельно измерили размер наночастиц в суспензии.
Напомним, АО «Технопарк Слава» (район Черемушки, Научный проезд, дом 20, строение 2) — один из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово» в Юго-Западном административном округе.