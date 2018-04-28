Жители Ижевска смогут зарегистрировать свои велосипеды

Ижевск. Удмуртия . Жители Ижевска могут зарегистрировать свои велосипеды. Транспортное средство внесут в специальную базу, сообщает пресс-служба управления МВД по Ижевску.

Добровольную регистрацию можно будет пройти 2 мая в рамках открытия летнего велосезона. Сотрудники будут ждать горожан на финише велопарада — на площадке на Лысой Горе.

Жителям необходимо сообщить свои данные, марку и номер велосипеда, а также свой контактный номер телефона.

Отметим, регистрация проводится для того, чтобы найти похищенное имущество в кратчайшие сроки.

Так, сотрудники полиции при проверке велосипедистов спрашивают их данные. Если они не совпадают с теми, что указаны при регистрации, правоохранители связываются с владельцем имущества.

Напомним, по информации МВД Удмуртии, с наступлением весенне-летнего сезона в республике участились случаи хищения имущества граждан из подъездов жилых домов. Так, на улице Авангардной у жителя Ижевска похитили два велосипеда.