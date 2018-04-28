Ещё
Жители Ижевска смогут зарегистрировать свои велосипеды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Ижевска смогут зарегистрировать свои велосипеды 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска могут зарегистрировать свои велосипеды. Транспортное средство внесут в специальную базу, сообщает пресс-служба управления МВД по Ижевску.
Добровольную регистрацию можно будет пройти 2 мая в рамках открытия летнего велосезона. Сотрудники будут ждать горожан на финише велопарада — на площадке на Лысой Горе.
Жителям необходимо сообщить свои данные, марку и номер велосипеда, а также свой контактный номер телефона.
Отметим, регистрация проводится для того, чтобы найти похищенное имущество в кратчайшие сроки.
Так, сотрудники полиции при проверке велосипедистов спрашивают их данные. Если они не совпадают с теми, что указаны при регистрации, правоохранители связываются с владельцем имущества.
Напомним, по информации МВД Удмуртии, с наступлением весенне-летнего сезона в республике участились случаи хищения имущества граждан из подъездов жилых домов. Так, на улице Авангардной у жителя Ижевска похитили два велосипеда.
ИА «Сусанин»: последние новости
Диджеи в Ижевске, география от Минобороны России и смерть самого старого паука: что произошло минувшей ночью В Удмуртии разыскивают родственников погибшего участника Великой Отечественной войны «Мираторг» будет закупать скот в Удмуртии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»24
Трамп и Меркель «проехались» по России255
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост818
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО131
Россию назвали страной второго сорта481
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение