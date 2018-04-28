Илона Маска предложили «убрать» с поста председателя совета Tesla

IBM. Несколько недель назад Tesla подписала Илона Маска на роль CEO еще на десять лет. С тех пор компания электромобилей прошла сквозь череду неудач, и когда акционеры соберутся на очередное заседание в июне, они попросят Маска покинуть пост председателя совета директоров. На голосование такое предложение поставил владелец 12 акций Tesla, некто Цзин Чжао из Конкорда. Он — известный активист среди акционеров, который ранее выдвигал предложения против кандидатур в различных компаниях, таких как Apple

Чжао утверждает, что совмещение ролей председателя и CEO могло быть полезным на ранних этапах развития Tesla, но не сейчас, когда компания уже вызрела. Он привел в пример занятость Маска в SolarCity и SpaceX , чтобы подчеркнуть, почему Маск не может быть независимым председателем совета директоров.

«Независимый председатель совета директоров — это самая частая практика на международном рынке, например, в Соединенном Королевстве . В Соединенных Штатах многие компании также уже имеют или заимели независимого председателя правления. Tesla не должна быть исключением».

Вслед за таким предложением последовало заявление от совета Tesla, в котором была высказана идея несогласия с необходимостью независимого председателя. Правление постановило, что «ведущий независимый директор защищает компанию от любых потенциальных проблем управления, возникающих у не-независимого директора, действующего на правах председателя правления». Кроме того, «повседневная работа Маска» является секретом успеха компании.

Кажется маловероятным, что совет проголосует против Маска, и вряд ли он уйдет с поста CEO, то есть генерального директора. Его контракт, по сути, позволяет ему стать главным исполнительным председателем, и тогда он будет решать, кем будет новый генеральный директор. В финансовом отношении гармония в совете директоров очень важна для Tesla, потому что Маск пообещал вывести компанию в прибыльность уже в 3-4 квартале 2018 года.