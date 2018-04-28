Служба госрегистрации приглашает желающих на руководящие должности

Как объяснили корреспонденту «РГ» в ведомстве, участниками конкурса могут стать желающие работать в Росреестре , не только сотрудники ведомства. Финал конкурса планируется провести в конце июня 2018 года в Сочи . Победители конкурса получат возможность работать в Росреестре.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или другой государственной службы, а также информации о трудовой деятельности. Претендентам, которые будут допущены ко второму этапу конкурса, предстоит пройти тестирование по темам деятельности Росреестра, а также индивидуальное собеседование с защитой проекта по теме «Как повысить качество государственных услуг, оказываемых Росреестром, и улучшить работу ведомства».

Лучшие проекты предполагается использовать при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В ведомстве говорят, что деятельность Росреестра по созданию и развитию кадрового потенциала соответствует государственной политике в вопросах подготовки руководителей нового поколения. В частности, в начале 2018 года состоялся финал конкурса «Лидеры России». Работе с кадрами уделяется особое внимание и в Минэкономразвития России . В 2017 году был проведен конкурс «Лидеры Минэка». Из 75 финалистов этого конкурса 23 являются сотрудниками Росреестра, 15 представителей ведомства вошли в число его победителей. Финалисты конкурса представили проекты, которые помогут развивать сферу недвижимости и земельно-имущественных отношений.

В Росреестре, по утверждению его руководства, применяется системный подход в вопросах формирования кадрового потенциала ведомства. 1 декабря 2017 года состоялось заседание коллегии Росреестра, на которой было принято решение поручить территориальным органам ведомства и филиалам его подведомственных учреждений направлять в центральный аппарат Службы предложения по кандидатурам работников, отличающихся высокими профессиональными навыками и способностями, обладающих нестандартным мышлением, способных реализовывать приоритетные проекты ведомства.

О каких конкретно начальственных должностях идёт речь? В ведомстве заявляют так: в соответствии с номенклатурой Росреестра к главной группе должностей государственной гражданской службы Российской Федерации категории «руководители» относятся должности: начальник управления и заместитель начальника управления центрального аппарата Росреестра, а также заместитель руководителя территориального органа Росреестра межрегионального уровня. К ведущей группе должностей категории «руководители» — заместитель руководителя территориального органа Росреестра в субъекте Российской Федерации.

Подробная информация о конкурсе на включение в кадровый резерв Росреестра размещена на сайте Росреестра в разделе «кадровое обеспечение». Кроме того, информация об общих квалификационных требованиях, предъявляемых к кандидатам, и методах оценки их соответствия этим требованиям размещена на сайте государственной информационной системы в области государственной службы.