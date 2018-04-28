Росреестр проводит конкурс по формированию своего руководящего кадрового резерва 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) впервые объявила масштабный конкурс на включение в свой кадровый резерв на должности руководителей различных направлений и подразделений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. Данные о конкурсе размещены на сайте службы.
"Росреестр объявил конкурс на включение в кадровый резерв ведомства на должности, относящиеся в соответствии с номенклатурой
к главной и ведущей группам категории «руководители». Участниками конкурса могут стать желающие работать в Росреестре, не только сотрудники ведомства. Финал конкурса планируется провести в конце июня 2018 года в городе Сочи. Победители конкурса получат возможность быть трудоустроенными в Росреестр, " — пояснили в службе.
В кадровый резерв планируется взять порядка 30 человек, но окончательное решение о числе управленцев будет принято по итогам рассмотрения работ кандидатов. Специалисты потребовались службе в связи с расширением цифровых услуг — нужны кадры, которые могут создавать команды, способные грамотно такие сервисы предоставлять.
Руководящие позиции — это начальник управления и заместитель начальника управления центрального аппарата Росреестра, заместитель руководителя территориального органа Росреестра межрегионального уровня, заместитель руководителя территориального органа Росреестра.
Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или другой государственной службы, а также информации о трудовой деятельности. Претендентам, которые будут допущены ко второму этапу конкурса, предстоит пройти тестирование по темам деятельности Росреестра, а также индивидуальное собеседование.
Росреестр находится в ведении Минэкономразвития РФ, создан в конце 2008 года, занимается государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастровым учетом.