Росреестр проводит конкурс по формированию своего руководящего кадрового резерва

"Росреестр объявил конкурс на включение в кадровый резерв ведомства на должности, относящиеся в соответствии с номенклатурой

к главной и ведущей группам категории «руководители». Участниками конкурса могут стать желающие работать в Росреестре, не только сотрудники ведомства. Финал конкурса планируется провести в конце июня 2018 года в городе Сочи . Победители конкурса получат возможность быть трудоустроенными в Росреестр, " — пояснили в службе.

В кадровый резерв планируется взять порядка 30 человек, но окончательное решение о числе управленцев будет принято по итогам рассмотрения работ кандидатов. Специалисты потребовались службе в связи с расширением цифровых услуг — нужны кадры, которые могут создавать команды, способные грамотно такие сервисы предоставлять.

Руководящие позиции — это начальник управления и заместитель начальника управления центрального аппарата Росреестра, заместитель руководителя территориального органа Росреестра межрегионального уровня, заместитель руководителя территориального органа Росреестра.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или другой государственной службы, а также информации о трудовой деятельности. Претендентам, которые будут допущены ко второму этапу конкурса, предстоит пройти тестирование по темам деятельности Росреестра, а также индивидуальное собеседование.