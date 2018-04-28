Плавучая АЭС отправилась из Петербурга на Чукотку

Плавучая атомная электростанция «Академик Ломоносов» отчалила от берегов Петербурга и отправилась на Чукотку сообщают «Невские новости». АЭС вышла к месту своего базирования в Певеке в понедельник.

«Академик Ломоносов» пройдет через Балтийское, Северное, Норвежское моря и по Северному Ледовитому океану.

Плавучая АЭС из Петербурга станет основным элементом будущей теплоэлектростанции на Чукотке. Мобильный энергоблок «Академика Ломоносова» способен обеспечить энергией города-порты и крупные промышленные предприятия в открытом море.

Плавучая атомная электростанция на Чукотке заменит своих устаревших предшественниц — Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ.