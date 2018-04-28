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Азербайджан выдал Турции сторонника Гюлена
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Азербайджан выдал Турции сторонника Гюлена 

РИА Новости 23 минуты назад
АНКАРА, 28 апр — РИА Новости. Функционер организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), объявленный в розыск в Турции по двум уголовным делам, экстрадирован из Азербайджана в Турцию, передает в субботу агентство Anadolu.
Как сообщили в отделе по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула, судебные инстанции турецких провинций Коньи и Аксарай ранее вынесли решение о задержании гражданина Турции М. Дж., который считался одним из лидеров ячейки FETO в грузинском городе Батуми. В апреле 2017 года он посетил Азербайджан, где был арестован и до последнего времени содержался в одной из тюрем этой страны.
Благодаря переговорам по линии Интерпола, азербайджанская сторона удовлетворила обращение о передаче Турции разыскиваемого сторонника Гюлена. Сотрудники Интерпола доставили М. Дж. в международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле, где передали его сотрудникам МВД Турции. Он был допрошен в режиме видеоконференции, после чего решением суда провинции Аксарай направлен в одну из тюрем.
Турецкие власти обвиняют Гюлена и FETO в организации попытки переворота в июле 2016 года, сам Гюлен свою причастность к мятежу отрицает.
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