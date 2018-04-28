Азербайджан выдал Турции сторонника Гюлена

Как сообщили в отделе по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула, судебные инстанции турецких провинций Коньи Аксарай ранее вынесли решение о задержании гражданина Турции М. Дж., который считался одним из лидеров ячейки FETO в грузинском городе Батуми . В апреле 2017 года он посетил Азербайджан, где был арестован и до последнего времени содержался в одной из тюрем этой страны.

Благодаря переговорам по линии Интерпола , азербайджанская сторона удовлетворила обращение о передаче Турции разыскиваемого сторонника Гюлена. Сотрудники Интерпола доставили М. Дж. в международный аэропорт имени Ататюрка в Стамбуле , где передали его сотрудникам МВД Турции. Он был допрошен в режиме видеоконференции, после чего решением суда провинции Аксарай направлен в одну из тюрем.

Турецкие власти обвиняют Гюлена и FETO в организации попытки переворота в июле 2016 года, сам Гюлен свою причастность к мятежу отрицает.