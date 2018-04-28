Тюменская ОКБ № 2 выплатит 800 тысяч рублей пациентке, ставшей инвалидом после лечения

Ленинский районный суд Тюмени удовлетворил иск местной жительницы о взыскании 800 тысяч рублей с ОКБ № 2, врачи которой оставили в ее теле две дренажных трубки.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе судебного процесса специалисты Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России провели судебно-медицинскую экспертизу.

«Согласно заключению экспертизы от 19 марта 2018 года ОКБ №2 были допущены дефекты оказания медицинской помощи, в результате чего пациентке был причинен тяжкий вред здоровью. Не удаление двух частей дренажных трубок повлекло средней тяжести вред здоровью. Суд, рассмотрев дело, взыскал с ОКБ № 2 в пользу заявительницы компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей и 100794 рубля — понесенные расходы на оплату экспертизы, а всего более 800 тысяч рублей», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Женщина попала в ОКБ № 2 в августе 2012 года с диагнозом механическая желтуха, желчекаменная болезнь и в тот же день ей провели операцию по дроблению камней из протоков. Из-за отсутствия положительной динамики была проведена повторная операция с перфорацией правого печеночного протока, что привело к осложнениям и изменению внутрибрюшных органов и нарушению их работы. За время нахождения в больнице пациентка перенесла несколько операций и была выписана в конце декабря 2012 года. В январе 2013 года в поликлинике по месту жительства из послеоперационной раны женщины была удалена дренажная трубка длиной пять сантиметров, которую оставили врачи ОКБ. В апреле 2013 года в институте хирургии имени Вишневского медики обнаружили еще одну дренажную трубку длиной 21 сантиметр.