В Instagram стартует фотоконкурс, посвященный ПМЭФ-2018

Для участия в конкурсе нужно поделиться своими фотографиями с места проведения Петербургского международного экономического форума и красотами города Санкт-Петербурга

Фотоконкурс, посвященный подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума, стартует 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ПМЭФ-2018.

«В период с 30 апреля по26 мая делитесь в Instagram своими фотографиями с места проведения Форума и красотами города Санкт-Петербурга под хэштегом #фотоконкурсПМЭФ. 6 июня в официальном аккаунте ПМЭФ будут выложены работы трех победителей, которым будут вручены сувениры и призы», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на страницу форума в Instagram, сделать репост этой новости в своем профиле и на время конкурса сделать его открытым, чтобы конкурсную фотографию могли увидеть все желающие.

Организаторы напомнили, что фотографии не должны содержать угрозы каких-либо действий, оскорбления чести и достоинства каких-либо лиц, клевету, элементов эротики, насилия либо элементов, которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Снимки не должны побуждать к ненависти или неприязни по отношению к какой-либо группе лиц или к какому-либо лицу и во всех отношениях должны соответствовать теме и духу конкурса.