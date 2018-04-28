Секреты нанотехнологий узнали столичные школьники в технопарке «Слава»

Выездное занятие детского технопарка «Нанокванториум» состоялось в лаборатории технологического центра коллективного пользования по направлению «Нанотехнологии и наноматериалы» технопарка «Слава». Руководитель ТЦКП Игорь Чмутин показал школьникам приборы и оборудование, размещенное в лабораториях.

Он также прочитал школьникам мини-лекцию об экспериментальных методах измерения размеров наночастиц и важности контроля размеров наночастиц при их производстве и использовании. В завершении выездного занятия школьники посетили производственную площадку резидента Технопарка «Слава» — компанию «ОРТЕЗ», использующей углепластики и другие современные материалы при производстве протезов и ортезов для опорно-двигательной системы.