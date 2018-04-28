Ещё
Секреты нанотехнологий узнали столичные школьники в технопарке «Слава»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Секреты нанотехнологий узнали столичные школьники в технопарке «Слава» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Выездное занятие детского технопарка «Нанокванториум» состоялось в лаборатории технологического центра коллективного пользования по направлению «Нанотехнологии и наноматериалы» технопарка «Слава». Руководитель ТЦКП Игорь Чмутин показал школьникам приборы и оборудование, размещенное в лабораториях.
Он также прочитал школьникам мини-лекцию об экспериментальных методах измерения размеров наночастиц и важности контроля размеров наночастиц при их производстве и использовании. В завершении выездного занятия школьники посетили производственную площадку резидента Технопарка «Слава» — компанию «ОРТЕЗ», использующей углепластики и другие современные материалы при производстве протезов и ортезов для опорно-двигательной системы.
Напомним, технопарк «Слава», который находится в районе Черемушки, на Научном проезде, дом 20, строение 2, — является одним из динамично развивающихся технологических парков, на территории которого размещается более 60 малых и средних инновационных предприятий. Технопарк создан по инициативе и при поддержке Правительства Москвы на территории промышленной зоны «Воронцово».
Мои Черемушки: последние новости
Секреты робототехники раскроют в Черемушках Порядка трех тысяч москвичей приняли участие в субботнике в «Тропарево» На фестивале «Московская весна a cappella» выступят артисты из Индии, Китая и Португалии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»25
Трамп и Меркель «проехались» по России261
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост819
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО132
Россию назвали страной второго сорта482
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение