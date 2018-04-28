В Башкирии пропал 18-летний Руслан Янзигитов

Две недели назад, 13 апреля, в Уфе бесследно исчез 18-летний уфимец Руслан Янзигитов. Волонтеры рассказали, что молодой человек учится в колледже в селе Михайловка. Сначала опекун пытался своими силами найти Руслана, но поняв, что не справляется, обратился к волонтерам.

Известно, что молодой человек регулярно появляется в социальных сетях, но на контакт с опекуном не выходит.

— Фото старое, на вид он возмужал, — пояснили волонтеры, ведущие поиск.

Был одет: белая кепка, серая куртка.

Всех, кто видел или знает, где находится разыскиваемый, просят связаться с полицейскими по телефонам 02, 102 или с опекуном: 8 917 801-20-25.