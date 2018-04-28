В кластере «Белокуриха-2» появился новый туробъект — локомобиль

Среди достопримечательностей будущего кластера «Белокуриха-2» появился локомобиль, сообщает «Бийский рабочий».

По ходатайству автора проекта «Андреевская слобода» скульптора Владимира Войчишина найденный в селе Мульта локомобиль был приобретен администрацией курорта Белокурихи для реконструируемой деревни XIX века.

Известно, что старинная машина когда-то вырабатывал пар для производства валенок. Прежде чем локомобиль был установлен на обозрение туристов, его пришлось отреставрировать, так как у него и обшивка проржавела, и дверцы оторвались, и клепки отскочили. Но чтобы не превращать раритет в новодел, реконструкторы отказались от покраски. Вместо этого чудо техники позапрошлого века покрыли лаком. Сейчас локомобиль уже занял место среди экспонатов «Андреевской слободы».