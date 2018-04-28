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Столичное УФАС возбудило дело в отношении Hearst Shkulev Media из-за незаконной рекламы лекарства
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Столичное УФАС возбудило дело в отношении Hearst Shkulev Media из-за незаконной рекламы лекарства 

Агентство «Москва» 1 час назад
Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) России возбудило дело в отношении российского медиахолдинга ООО «Херст Шкулев Медиа» и рекламного агентства ООО «Рост Диджитал» из-за распространения рекламы лекарства с нарушениями, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Херст Шкулев Медиа» и ООО «Рост Диджитал» по факту распространения на сайте parents.ru рекламы «Цитовир-3 при гриппе и простуде», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что при распространении рекламы лекарственных препаратов надлежит размещать предупреждение о наличии противопоказаний к их применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. При этом предупреждение должно занимать не менее 5% рекламного пространства. «В спорной рекламе такой информации не было, что свидетельствует о признаках нарушения ч. 7 ст. 24 закона „О рекламе“, — пояснили в пресс-службе.
Согласно открытым данным, Hearst Shkulev Media — российский медиахолдинг, издающий журналы Elle, Elle girl, Elle decoration, Maxim, Marie Claire, „Счастливые родители“, Psychologies, Departures, „Антенна-Телесемь“, StarHit, „Ва-банкъ“ и „Домой. Строительство и ремонт“. А компания „Рост Диджитал“ является рекламным агентством, предоставляющим полный спектр Digital услуг.
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