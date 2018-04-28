Столичное УФАС возбудило дело в отношении Hearst Shkulev Media из-за незаконной рекламы лекарства

«Московское УФАС России возбудило дело в отношении ООО «Херст Шкулев Медиа» и ООО «Рост Диджитал» по факту распространения на сайте parents.ru рекламы «Цитовир-3 при гриппе и простуде», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что при распространении рекламы лекарственных препаратов надлежит размещать предупреждение о наличии противопоказаний к их применению и использованию, а также о необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. При этом предупреждение должно занимать не менее 5% рекламного пространства. «В спорной рекламе такой информации не было, что свидетельствует о признаках нарушения ч. 7 ст. 24 закона „О рекламе“, — пояснили в пресс-службе.